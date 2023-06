I manager lombardi scommettono sui talenti per far crescere le imprese

Attrarre e far crescere i talenti e la competenza, valorizzare le soft skills e sollecitare urgenti misure di semplificazione e sburocratizzazione. Sono queste le priorità per i manager lombardi di ALDAI Federmanager. Un obiettivo che va ad inserirsi nella crescita della regione, che beneficerà anche delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. E confermato da una ricerca che l’associazione lombarda, che rappresenta quasi 15.000 dirigenti industriali, ha commissionato all’istituto AstraRicerche.

La ricerca

Nella ricerca di AstraRicerche emergono, infatti, tre parole chiave. La prima è “talenti”. Alla domanda su quali sono le tre priorità attuali per un’impresa che vuole crescere sul mercato salgono sul podio l’innovazione di processo (44.9%) e di prodotto (53.1%), ma la prima posizione (61,6%, addirittura 68% per under 50) riguarda i talenti: come attrarli, formarli e mantenerli in azienda. E per favorire il loro sviluppo e inserimento nel mondo del lavoro, per il 64.2% si tratta di creare maggiori collegamenti tra Università e mondo professionale.

In questo processo i dirigenti si ritagliano un ruolo attivo in percorsi di formazione tecnici per i giovani (41.1%), nell’onboarding dei neolaureati in azienda o in percorsi di formazione sulle soft skills (37.7%, 47% gli under 50). Poi vi è consenso sul premiare il merito anche attraverso borse di studio aziendali a sostegno del percorso di formazione (47.9%,) mentre solo l’11.7% afferma che servano campagne di comunicazione per promuovere le discipline STEM (le donne le indicano in misura doppia: 24%).

Le capacità richieste

In un mondo che cambia velocemente e che ha messo i dirigenti aziendali di fronte a continue sfide non sorprende che la classifica delle competenze più richieste ai manager nei prossimi anni veda ai primi posti la visione di lungo periodo (59.7%), la flessibilità e lo spirito di adattamento (51.2%, 64% per gli under50), la predisposizione al problem solving (47,9%).

Seguono con il 43,3% la capacità di fare team building, mentre alcune competenze ‘evergreen’ sembrano ora meno richieste (attitudine alla leadership 37.7%, ma 47% tra gli under 50). Sempre presenti le conoscenze tecnico-scientifiche (26.5%), relazionali e commerciali (21.3%), mentre la specializzazione sul “green” non supera un sesto delle indicazioni (15.9%, forse perché è ritenuta propria di figure specializzate) così come le competenze legali/regulatory (23.2%) e di rendicontazione sociale/ESG (19.2%, 32% per gli under50).

Il ruolo del governo

E il governo cosa può fare? Chiedendo di scegliere fino a tre misure urgenti, gli interventi mirati ed efficaci per la semplificazione e la sburocratizzazione (74.7%) sono nettamente al di sopra nei consensi rispetto a tutte le altre proposte, mentre al secondo posto è la promozione di un piano a lungo termine di sostenibilità energetica e ambientale (50%) e il coinvolgimento dei manager in politiche di regia per orientare le politiche industriali (46%). Il nodo dell’eccessiva burocrazia nei rapporti con la PA emerge prioritario anche nelle risposte alla domanda sulle responsabilità dei ritardi nell’esecuzione del PNRR, nelle quali i manager indicano al primo posto l’eccessiva burocrazia e la complessità delle norme attuative (75,5%, ben tre manager su quattro), la mancanza di competenze da parte degli enti locali (71,5%) e l’inadeguatezza dei tecnici ministeriali 69,8%).

“In una economia a livello regionale che si sta esprimendo proprio da qualche mese al massimo dei giri – ha commentato il presidente di ALDAI Federmanager Manuela Biti –, con una crescita nel 2022 della produzione industriale del 6,3% rispetto all’anno precedente e una punta del 24,5% nell’abbigliamento, e con una previsione di 1,5 milioni di nuove assunzioni solo nel periodo maggio-luglio, secondo le previsioni di Unioncamere, non stupisce che la ricerca e la valorizzazione dei talenti sia al primo posto, così come l’importanza delle soft skills, in particolare visione di lungo periodo, flessibilità e predisposizione al problem solving”.

Con un allarme sui giovani, alla luce anche del recente Rapporto dell’Osservatorio su innovazione e digitale in cui viene anche sottolineato come la fuga dei cervelli sia un problema per 9 giovani su 10. “Il fenomeno può avere delle conseguenze enormi sulle imprese – prosegue la presidente -. Pensi che la perdita del capitale umano costa all’Italia circa l’1% del Pil. Bisogna riuscire a valorizzare il talento, le competenze e la passione, perché sono queste che portano alla crescita il Paese. E per quanto riguarda i giovani dobbiamo lavorare per creare ancora maggiori collegamenti tra le Università e il mondo professionale”.

Con attenzione alla selezione, passando anche, dove occorre, attraverso gli head hunter. “Le aziende che ancora non lo fanno dovrebbero fidarsi maggiormente di queste strutture, che hanno le capacità e le competenze per individuare le figure professionali più idonee. E, nel caso, ridisegnare un percorso di formazione che punti a valorizzare le capacità dei manager e non solo”, conclude Biti.