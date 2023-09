Salario minimo, il Cnel consegnerà il suo documento entro la metà di ottobre

Il Cnel consegnerà entro metà ottobre al governo un documento sul salario minimo, “possibilmente unanime” tra “tutte le componenti riunite”. Lo ha detto il presidente del Cnel, Renato Brunetta a margine dell’insediamento della nuova consiliatura aggiungendo che in Italia “i salari sono bassi e c’è bassa produttività “.

“Meloni ci aveva chiesto 60 giorni per una risposta in termini quantitativi e analitici su come stanno realmente le cose in Italia sui salari e su quali proposte fare. 60 giorni, tolta qualche domenica, vuol dire metà ottobre”, quindi “entro quella data consegneremo alla presidente del Consiglio quello che deciderà l’assemblea del Cnel”, ha spiegato ai giornalisti.

Giorgetti: un passo indietro sui sussidi

È stato poi il ministro del Mef Giancarlo Giorgetti a ricordare che per il governo “il tema dei salari e il tema della produttività debbono assieme contribuire alla ripresa di uno sviluppo inclusivo che permei tutta l’Italia, e realizzi un giusto allineamento delle retribuzioni basato sul principio incomprimibile della libera contrattazione tra le parti sociali”.

“Limitarsi a discutere della domanda e intervenire con ogni genere di invenzioni pur di spendere denaro pubblico e sussidiare qualcuno o qualcosa, sempre più si è rivelato denso di conseguenze non volute e anzi nocive”, ha proseguito il titolare dell’Economia, aggiungendo che “certamente sussidiare è più facile; impegnarsi invece in un coerente disegno di riforma dell’economia italiana che ne aumenti la produttività, più complicato”.

“Tuttavia questo è il compito che la ragione economica e la morale impongono alla nostra attività di governo. Non possiamo più surrogare con facili misure il compito strutturale che ci è imposto”, ha avvertito.

Calderone: serve rinnovamento del welfare

“La soluzione del salario minimo deve essere inserita nel più ampio contesto della contrattazione collettiva e del rinnovamento del sistema del welfare aziendale. Le leggi da sole non bastano, serve il contributo e la sensibilità di tutti” ha detto la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone. “Il CNEL è certamente la casa del confronto fra le rappresentanze e anche occasione di stimolo per quanto riguarda il tema dei rinnovi contrattuali, gli unici in grado di interpretare i nuovi bisogni dei comparti produttivi e intervenire – anche grazie alla contrattazione di secondo livello – per migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro”, ha concluso.