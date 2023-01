Voucher, dalla soglia massima alzata ai limiti per l'agricoltura: ecco le novità

Voucher, tutte le novità contenute in manovra

La prima manovra del governo Meloni prova a dare una risposta alle aziende che chiedevano a gran voce la reintroduzione dei voucher. In Legge di bilancio sono arrivate le prime novità: i voucher diventano più facilmente utilizzabili da imprese e famiglie. Ma, va chiarito, non si tratta di un libera tutti. Nel testo infatti vengono applicate importanti modifiche al D.L. n. 50/2017 che regola la disciplina dei vecchi voucher, ampliandone il perimetro e rendendo di nuovo possibile l’applicazione in alcuni settori.

Rimane l’impostazione generale. Resistono infatti il Contratto di prestazione occasionale Presto per le aziende e il Libretto di Famiglia nel caso in cui il datore di lavoro sia un privato. Di fatto, quindi, i voucher rimangono telematici e più facilmente controllabili. Vengono aboliti limiti per il settore del turismo e viene allargata la possibilità di accedere ai voucher anche alle discoteche e ai night club, oltre a tutte le attività identificate con il codice Ateco 93.29.1. Per l’agricoltura viene invece introdotta una disciplina sperimentale per il biennio 2023-2024.

L’ampliamento delle aziende che possono utilizzarlo

Il primo cambiamento più significativo è il limite massimo di compensi erogabili da un’azienda in un anno alla totalità dei lavoratori. Si passa dai 5 mila ai 10 mila euro di compensi erogabili in 12 mesi. Rimane invece il limite per ogni lavorare, fissato a 5 mila euro, dal totale dei datori di lavoro e di 2.500 dalla singola azienda.

Viene ampliata invece la platea di aziende che possono utilizzare i voucher. Possono accedere ai voucher tutte le aziende dei settori previsti con al massimo 10 dipendenti a tempo indeterminato. Prima della manovra il numero massimo di dipendenti era fissato a 5.

La sperimentazione in agricoltura

Per il biennio 2023-2024, come detto, il governo Meloni ha reintrodotto i voucher anche per l’agricoltura, seppur in via sperimentale e con un regolamento dedicato. Per accedervi le imprese agricole devono rispettare i contratti collettivi. Le attività del settore potranno ricorrere a prestazioni occasionali retribuendole con i voucher per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, appartenente a specifiche categorie. In primis le aziende agricole possono rivolgersi alle persone disoccupate, ai percettori del reddito di cittadinanza o ad altri ammortizzatori sociali.

Ammessi ai voucher anche i pensionati e i giovani under 25 regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado. Possibili destinatari sono anche i detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Ci sono però due clausole. La prima è che tutti i soggetti prima menzionati, ad eccezione dei pensionati, non devono aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. La seconda è che, prima dell’inizio del lavoro, l’impresa agricola dovrà ricevere un’autocertificazione dal lavoratore che certifichi la sua appartenenza a una delle categorie ammesse dalla legge e dovrà dare notizia al Centro per l’impiego competente dell’inizio del rapporto di lavoro.

Le sanzioni per gli agricoltori che sgarrano con i voucher

In manovra sono previste anche sanzioni per le aziende agricole che non rispettano le regole della nuova disciplina provvisoria. La prima, che vuole mettere al centro la tutela del lavoratore, è quella relativa al contratto. In caso di superamento dei 45 giorni di lavoro effettivo, il rapporto di lavoro occasionale deve essere trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Sono previste anche delle sanzioni pecuniarie, da 500 a 2.500 euro per ogni giornata, nel caso in cui venga accertata una violazione sia di utilizzo di soggetti diversi da quelli sopra indicati, sia in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego.

Le tutele per i lavoratori non cambiano

Chi viene retribuito con i voucher, come in precedenza, ha diritto all’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti e per infortuni sul lavoro e malattie professionali. I compensi rimangono esenti da imposizione fiscale e quindi non vanno a incidere sullo status di disoccupato.

Per quanto riguarda le persone che ne hanno necessità, invece, sono computabili al fine di determinare il reddito per rinnovare il permesso di soggiorno.