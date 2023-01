Louis Vuitton, l'italiano Pietro Beccari nuovo presidente e ad

Pietro Beccari nuovo presidente e amministratore delegato

Il colosso francese del lusso LVMH ha comunicato che Pietro Beccari, che guida Christian Dior Couture dal 2018, è stato nominato presidente e amministratore delegato di Louis Vuitton. “Pietro Beccari ha svolto un lavoro eccezionale in Christian Dior negli ultimi cinque anni. La sua leadership ha accelerato l’appeal e il successo di questa iconica Maison” ha commentato Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH. “Sono sicuro che Pietro porterà Louis Vuitton al prossimo livello di successo e desiderabilità”. Beccari ha iniziato la sua carriera nel marketing presso Benckiser in Italia e Parmalat negli Stati Uniti, per poi passare nel general management presso Henkel in Germania, dove è stato Corporate Vice-President per Haircare. Nel 2006 è entrato a far parte di LVMH come vicepresidente esecutivo marketing e comunicazione per Louis Vuitton prima di diventare presidente e amministratore delegato di Fendi nel 2012. Da febbraio 2018 è presidente e amministratore delegato di Christian Dior Couture. È anche membro del esecutivo di LVMH.

Nei primi nove mesi giro d’affari a +28%

Nei primi 9 mesi del 2022 il colosso francese del lusso Lvmh ha registrato un giro d’affari pari a 56,5 miliardi di euro, in crescita del 28 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. La crescita organica dei ricavi è stata del 20 per cento. Nel terzo trimestre la crescita organica dei ricavi è stata del 19 per cento; nel periodo accelera anche l’Asia grazie all’allentamento delle restrizioni in Cina. La divisione Fashion & leather goods ha registrato una crescita dei ricavi del 31 per cento nei primi nove mesi del 2022 (24% in termini organici). Louis Vuitton ha brillato ancora una volta, spinta come sempre da una creatività eccezionale e dalla qualità dei suoi prodotti. Le ultime sfilate di prêt-à-porter, disegnate da Nicolas Ghesquière, hanno avuto un’accoglienza straordinaria, spiega il management in una nota.