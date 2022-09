Meglio i soldi della gloria: Chiara Ferragni molla il consiglio Tod’s

Meglio i soldi della gloria e così dopo nemmeno un anno Chiara Ferragni molla il consiglio di amministrazione Tod’s come indipendente. Ieri la società di Diego Della Valle ha comunicato che l’influencer non può più fare la consigliera indipendente della società, perché ha lavorato con la sua famiglia proprio per Tod’s in un filmato-spot.

Stipendio deludente

In effetti il compenso percepito come consigliera di amministrazione di Tod’s nel 2021 non era un granché per una come la Ferragni: 25.500 euro incassati, essendo entrata a bordo solo il 9 aprile. Fosse stata lì 12 mesi Chiara avrebbe ricevuto 38.800 euro come gli altri consiglieri: meno di quanto fattura con un post su Instagram. Ora può restare consigliera di parte Della Valle ed essere pagata come vuole.

La stessa Tod’s spiega di avere sottoscritto un contratto di sponsorizzazione con le società Tbs crew e Vieffe srl avente ad oggetto “l’esecuzione, dietro corrispettivo, di prestazioni da parte di alcune note influencers, tra cui la Sig.ra Chiara Ferragni, finalizzate alla campagna di comunicazione del brand TOD’S per la stagione Primavera-Estate 2022″.

Addio alla gloria

Addio dunque alla gloria che l’aveva portata al vertice di una società quotata e quindi nell’empireo della finanza. Ma anche se non svelati sono molti di più i soldi che arriveranno da Della Valle per fare da testimonial a scarpe, borse e altri suoi prodotti. Per altro negli spot sono coinvolte anche la mamma, Marina, e le sorelle Valentina e Francesca che indossano gli stessi capi di Chiara.

Ma soldi per tutte

Anche Valentina sia pure con meno clamore ha seguito le orme della sorella Chiara facendo l’influencer. Francesca Ferragni è invece la meno nota delle donne di famiglia, pur potendo contare su 1,4 milioni di seguaci su Instagram., Da poco è diventata mamma e il suo mestiere di base non è quello dell’influencer: fa l’odontoiatra in un importante studio dentistico.

Chris Bonface