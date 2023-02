"AAA Cercasi manager per far crescere le pmi italiane"

Il manager è fractional

Sei una piccola e media impresa Italiana? Diciamo, fatturato tra i 30 e i 50 milioni di euro, “vogliosa” di fare investimenti, seguire i trend di mercato, digitalizzare i modelli? Bene, servono le competenze. Competenze che almeno in una fase iniziale non si sposano con la necessità di ampliare l’organico con un cfo, un responsabile delle risorse umane, del marketing o dei processi tech in pianta stabile. Ma quelle competenze ti servono per fare un pezzo di strada insieme (la quotazione per esempio), per fare uno step, poi si vedrà. Ecco, c’è chi ti offre manager su misura per un obiettivo ad hoc e un periodo temporale definito con la garanzia di un processo di selezione e di un marchio di fabbrica più che decennale.

Con questa idea, sicuramente innovativa e per certi versi rivoluzionaria, nasce YourGroup, la creatura di Andrea Pietrini (ex cfo di una multinazionale) che da anni porta avanti un slogan che poi è anche il cuore del suo modello di business: il futuro del manager è fractional, un dirigente che “fraziona” il suo tempo lavorativo e lo distribuisce ad una o più società, in ognuna delle quali ha un obiettivo condiviso e definito. Partito nel 2011 con pochissimi manager specializzati nella gestione della finanza aziendale, YourGroup oggi conta su poco meno di 250 “consulenti” che si dividono in otto aree di competenza. La finanza (Cfo appunto) resta la più richiesta, ma la domanda cresce anche per i responsabili delle risorse umane, digital, Ceo e i manager della comunicazione, marketing, legale e logistica. YourGroup supporta 500 aziende, ma i tassi di crescita dal 2011 sono decisamente sostenuti.

Effetto pandemia

Incredibile a dirsi, ma il Covid sotto certi aspetti ha fatto da acceleratore. “Oggi – evidenzia Pietrini – facciamo fatica a star dietro a tutte le richieste che ci arrivano. Paradossalmente la difficoltà maggiore è trovare le figure professionali. Come se il Covid avesse spinto le piccole e medie imprese italiane a fare un passo in avanti nell’organizzazione e nella gestione dei processi, passi in avanti che necessitano di competenze ad hoc”. Il supply chain – la catena di approvvigionamento che ricomprende il passaggio delle materie prime dai fornitori ai produttori fino alla consegna all’utente finale -, anche a causa della guerra in Ucraina, è diventato centrale, un po’ a sorpresa, però, i manager più richiesti sono quelli delle risorse umane.

“E’ aumentata la domanda – continua Pietrini – di manager digitali e specializzati nella logistica e nel marketing, ma da un certo pinto di vista il Covid ha fatto riscoprire alle nostre piccole e medie imprese l’importanza della figura del responsabile delle risorse umane. C’è lo smart working da gestire, ci sono tanti lavoratori che dopo la pandemia hanno deciso di riconvertirsi o cambiare completamente strada e ci sono nuove figure da cercare e formare. Negli ultimi tre anni siamo passati da 20 a 40 “consulenti Hr” impiegati. Il punto è che ne servirebbero di più”.

La sostanza è che mancano i manager, non il lavoro. Solo nell’ultimo mese YourGroup ha rafforzato la squadra con 10 nuovi partner, ma la richiesta e talmente forte che non si riesce a coprire tutte le richieste delle aziende. “Cresciamo ormai con continuità – chiarisce il fondatore – a ritmi del 30-40%, il nostro è un modello di business ormai riconosciuto, ma se riuscissimo a trovare tutti i manager che il mercato ci chiede potremmo fare anche di più”.

Obiettivo Piazza Affari?

Al punto di pensare alla Borsa e all’estero? “Abbiamo un piano triennale e alla fine di questi tre anni tireremo le somme. Se n’è parlato. C’è da dire che il nostro è un modello di business che non necessità dei capitali della Borsa, certo che la quotazione ci darebbe grande visibilità e ancor più riconoscibilità”.

Yourgroup ha una presenza importante in Svizzera, un presidio a Parigi e prima della pandemia aveva aperto una controllata a Londra. “Certo che pensiamo di esportare il nostro modello, ma c’è da dire che in Italia siamo stati i primi ad avere quest’idea e soprattutto che la presenza così capillare di piccole e medie imprese a conduzione familiare – dove la richiesta di fractional manager è potenzialmente infinita – è un po’ un unicum del nostro Paese”.