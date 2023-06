De Nora, Cingolani si dimette dalla carica di consigliere

Roberto Cingolani si è dimesso dalla carica di consigliere di amministrazione non-esecutivo indipendente e membro del comitato strategie di Industrie De Nora, con efficacia immediata. La decisione è resa necessaria da ragioni di carico di lavoro e di incompatibilità con il nuovo incarico di amministratore delegato di Leonardo.

Il cda della multinazionale specializzata nell’elettrochimica e nelle tecnologie sostenibili coopterà un nuovo consigliere. Come si legge in una nota, il presidente Federico De Nora e l’amministratore delegato Paolo Dellacha’, anche a nome del cda e del collegio sindacale, ringraziano Roberto Cingolani per l’attività svolta e l’impegno profuso nell’esercizio della sua funzione. “A conclusione di questo periodo di proficua collaborazione, rinnovo a Cingolani l’augurio di un proseguimento positivo delle nuove sfide professionali che lo attendono”, ha detto Dellacha’. Non sono previste indennita’ o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica.