Un ex Milan per far crescere il business in Ferrari

Nuovo manager per la Ferrari

Nuovo Chief Racing Revenue Officer per la Ferrari: Lorenzo Giorgetti avrà il compito di far crescere il business riportando direttamente al ceo Benedetto Vigna. Del resto il connubio tra affari e sport è nel dna del manager che ha maturato una vasta esperienza nella crescita del business di prestigiose società sportive. Importante il ruolo svolto di recente come Chief Commercial Officer di AC Milan, mentre in passato Giorgetti aveva guidato per un decennio la direzione commerciale della divisione sportiva di RCS Media Group ed e’ attualmente membro del board della Global Esports Federation.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Lorenzo in qualità di Chief Racing Revenue Officer. Con la sua esperienza e la sua leadership, Ferrari svilupperà ulteriormente le collaborazioni a lungo termine con i nostri sponsor in tutte le attività sportive – compreso il mondo in grande espansione degli Esports – e con l’appassionata community globale di tifosi”, ha commentato. Vigan.

Mentre Giorgetti non ha nascosto l’emozione per il debutto con il Cavallino. “Entrare a far parte di Ferrari è un vero onore. Emozione per le grandi opportunità di sviluppo con i nostri partner e i nostri fan. E profondo senso di responsabilità nei confronti della storia e della tradizione Ferrari, oltre che di tutti coloro che nel mondo nutrono una passione unica per Ferrari”.