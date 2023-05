Francesco Starace nuovo Partner di Eqt Infrastructure

(Teleborsa) – Eqt, colosso svedese di gestione degli investimenti, ha annunciato la nomina di Francesco Starace come nuovo Partner dell’Advisory Team di EQT Infrastructure. In questo nuovo ruolo, il manager italiano contribuirà alle attività di investimento, supportando le portfolio company e le iniziative strategiche, si legge in una nota. EQT ha 119 miliardi di euro di asset in gestione in due segmenti di business, Private Capital e Real Assets.

Nove anni alla guida di Enel

Starace è appena uscito da Enel, dove dal 2014 al 2023 ha ricoperto la carica di amministratore delegato. Prima di essere nominato AD di Enel, dal 2008 al 2014 ha guidato Enel Green Power, la società del gruppo che si occupa dello sviluppo di energia elettrica da fonti rinnovabili, leader del settore a livello globale. Nel novembre 2010 ha guidato l’IPO della società e la sua quotazione sulla Borsa di Milano e su quella di Madrid.

Il percorso verso net-zero

“Francesco è un leader con una comprovata e globale esperienza nella transizione energetica, portando Enel a diventare precursore nella produzione di energia sostenibile – ha commentato Lennart Blecher, Partner e Head of Real Assets Advisory Team – Eqt vede un importante potenziale nell’accelerare il proprio percorso verso net-zero, guidando la decarbonizzazione di diversi settori, dall’energia ai servizi pubblici, dai trasporti fino alla logistica. La presenza di Francesco al nostro fianco in questo viaggio, grazie alla sua decennale esperienza, è preziosa sia per Eqt che per le nostre portfolio company“.

Crescita del business

“Negli anni, ho avuto modo di osservare il lavoro fatto da Eqt Infrastructure, di cui mi ha profondamente colpito il livello di innovazione e il grande supporto che ha da sempre dato alle aziende impegnate nell’accelerare questa transizione – ha affermato Francesco Starace – Sono davvero orgoglioso di entrare a far parte di EQT e spero che la mia esperienza e il mio network possano contribuire alla crescita del business e a nuove opportunità di investimento”.