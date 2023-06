Dopo Silvio, cosa accadrà a Mediaset che sale in Borsa (+10%)

Piazza Affari non ha sentimenti

Subito dopo l’annuncio della morte di Silvio Berlusconi al San Raffaele i titoli Mfe, la ex Mediaset che ha azioni quotate di categoria A e B, è balzata dl 10% a 0,76 euro. Come pure la tv tedesca controllata al 30% Prosieben che si attesta a 8,5 euro (+4,5%).

Cosa succede? Senza il patriarca più di un analista ritiene che gli eredi potrebbero pensare di cedere il controllo della tv in chiaro che, con proprio grazie all’acquisto di una consistente quota della tedesca Prosieben, è uno dei maggiori player europei della tv generalista.

MediaforEurope e il caso Vivendi

MediaforEurope guidata da Piersilvio Berlusconi era già entrata nel 2016 nelle mire di Vivendi che aveva tentato una scalata ostile. Guarda caso in quel frangente il patron di Vivendi, Vincent Bollorè, si era mosso quando Silvio Berlusconi era ricoverato in ospedale, in pericolo di vita. Ma poi si riprese e i piani di Vivendi dovettero rientrare portando però una lunga coda di pendenze giudiziarie.

Certo dopo una battaglia così lunga e difficile non sarà facile che Mfe finisca nelle mani di Vivendi che oltretutto ha osteggiato in tutti i modi i piani dell’ad Pier Silvio Berlusconi che punta a creare un polo di tv generaliste in Europa in grado di fronteggiare lo strapotere di Netflix e Amazon Prime. Mfe darà i conti 2022 il 18 aprile prossimo. Nel 2021 ha registrato ricavi per 2,9 miliardi, in crescita dell’11 per cento rispetto al 2020. E la raccolta pubblicitaria in Italia, in particolare, è cresciuta sia rispetto al 2020 (+14,4 per cento) sia al 2019 anno non influenzato dal (2,4%).

Certo senza Silvio Berlusconi è difficile ipotizzare il futuro della società

Visto anche il numero non piccolo di eredi, ossia i cinque figli di due matrimoni e di età e competenze molto diverse. Quanto alla sorte dell’altra controllata quotata, Mondadori, il presidente Marina Berlusconi, che qualcuno vede anche in politica a prendere in mano le redini di Forza Italia, da tempo ha impresso un nuovo corso facendola diventare la più grande casa editrice di libri in Italia dopo la vendita di quasi tutte le testate cartacee.

Compreso il Giornale, a cui il patron Silvio teneva tanto, ma che è già passato nelle mani della famiglia Angelucci proprietaria de Il Tempo e di Libero. Dato che il titolo Mondadori in Borsa, a differenza di Mfe, è rimasto più stabile, +2%, pare ovvio che il mercato non preveda repentini cambi di mano per la casa editrice di Segrate.