Mediaset-Mfe, rally in Borsa dopo i conti e aumento del dividendo

Mediaset, ossia Mfe, il nome scelto dopo lo spostamento della sede legale in Olanda è salita in Borsa dell’8% dopo i conti 2023 migliori del previsto e alla decisione di distribuire un dividendo di 0,25 euro, in aumento rispetto ai 0,05 euro dell’esercizio precedente.



Per l’ad Pier Silvio Berlusconi si tratta di un risultato da incorniciare. “La nostra holding ha chiuso un anno davvero da incorniciare – ha detto l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi -. Abbiamo fatto tutto ciò che un’azienda quotata in borsa può e deve fare. Abbiamo investito sullo sviluppo consolidando la nostra televisione spagnola, crescendo nella partecipazione in Germania e abbiamo remunerato tutti gli azionisti senza aumentare in modo significativo il nostro debito”.

Confalonieri presidente

Presentata anche la lista del Cda per il rinnovo del consiglio in vista dell’assemblea di giugno, con la conferma del presidente Fedele Confalonieri e dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ai primi due posti. MediaForEurope ha terminato lo scorso anno con un utile netto di 209,2 milioni di euro, rispetto ai 216,9 milioni contabilizzati nel 2022; escludendo l’impatto contabile derivante nei due esercizi dalla contribuzione della partecipazione nella tv tedesca Prosiebensat, l’utile netto è aumentato a 217,5 milioni di euro. A fine 2023 l’indebitamento netto era pari a 738,2 milioni di euro, rispetto ai 732,1 milioni di inizio anno.

Nessuna Opa su Prosieben

Insomma tutto bene tranne la partecipazione in Prosieben dove Mfe è azionista di maggioranza con quasi il 30% del capitale. “Non siamo interessati a lanciare un’Opa su Prosieben – ha detto il Cfo di Mfe, Marco Giordani, nel corso della conference call con gli analisti sui risultati di bilancio -. Il livello di debito è troppo alto e non siamo completamente convinti del valore delle sue attività non core. Si tratta di un investimento di lungo termine, iniziato nel 2019, e siamo molto focalizzati sulla performance di questo investimento – ha aggiunto -. La società ha costantemente sottoperformato i suoi competitor per anni, sia in termini di rendimento per gli azionisti, con il dividendo tagliato quasi a zero, sia di performance aziendale”.

I dividendi

Il punto all’ordine del giorno proposto all’assemblea degli azionisti di Prosieben in programma per il 30 aprile non comporta l’imminente scorporo delle attività non-core. “Non proponiamo lo spin off ma di analizzare la preparazione di uno spin off, quindi nessuno scorporo imminente ma una sua preparazione – ha detto ancora Giordani -. L’attuazione di uno spin-off richiederà un’ulteriore delibera degli azionisti una volta che il Cda avrà completato l’analisi e la preparazione dello stesso”. Tornando ai risultati del gruppo Mediaset, il top manager ha ricordato che, negli ultimi quattro anni, ha distribuito dividendi per oltre 750 milioni di euro, pari a circa il 51% dell’attuale capitalizzazione di Mfe.