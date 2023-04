Mfe-Mediaset, utile e ricavi in calo ma lascia invariato il dividendo

Scendono utili e ricavi di Mfe-Mediaset ma il dividendo tiene

La società guidata da Pier Silvio Berlusconi ha rilasciato i conti 2022 che vedono un utile di 27,4 milioni rispetto ai 214 milioni del 2021, con ricavi netti consolidati di 2,8 miliardi rispetto ai 2,9 dell’anno precedente. Ma il dividendo approvato dal cda, che sarà proposto all’assemblea del 7 giugno prossimo, è di 0,05 euro per azione ordinaria di categoria A e di categoria B, in linea con l’anno scorso.

La posizione finanziaria è quasi invariata, negativa per 873 milioni contro gli 869 dell’anno scorso. “Siamo davvero orgogliosi del lavoro svolto nel 2022 da tutte le aree del gruppo, un impegno che ha permesso di conseguire un utile netto superiore alle attese – ha detto l’ad Pier Silvio Berlusconi– soprattutto alla luce dell’andamento difficoltoso dell’economia registrato nel corso dell’anno a causa delle condizioni geopolitiche estremamente negative a livello internazionale”.

Per Beròusconi la stategia è vincente

“Abbiamo agito velocemente per rimodulare tutta l’attività editoriale e commerciale del gruppo, determinando anche una sensibile riduzione dei costi. Il risultato è stato molto positivo: anche nel 2022 che ha visto flettere i conti di tutto il settore media” ha aggiunto.

Da sottolineare le operazioni straordinarie che hanno pesato sull’utile dato che sono state sostenute con il cash flow generato. Ossia l’Opas su Mediaset España, il progetto di acquisto azioni proprie e la crescita della quota in Prosieben. Per quest’anno l’obiettivo del gruppo, è scritto in una nota, “sarà conseguire, anche in un contesto pubblicitario sostanzialmente stazionario rispetto al 2022, un risultato operativo, netto e una generazione di cassa (free cash flow) consolidati positivi».

Il Biscione resta in attesa dei dividendi generati dalla quota in Prosieben

In sospeso c’è l’approvazione dei conti di Prosieben, dove Mfe possiede una quota del 29,9%. L’emittente tedesca ha infatti rimandato l’approvazione dei conti 2022 per revisioni normative interne, «alla data odierna non è ancora nota l’entità dei dividendi che saranno proposti in distribuzione nel 2023, dopo che nel 2022 il gruppo Mfe aveva incassato cedole per 42,3 milioni», scrive il Biscione.

Raccolta pubblicitaria stabile rispetto al 2022, migliora in Spagna

L’andamento della raccolta pubblicitaria del primo trimestre 2023 in Italia di Mfe, «supportato da ottimi risultati editoriali, è decisamente positivo, stabile rispetto all’omologo periodo 2022, l’unico trimestre in crescita (+2%) dell’intero anno rispetto al 2021». In Spagna, «dopo i primi due mesi caratterizzati da un contesto di mercato ancora piuttosto difficile, la raccolta ha registrato un progressivo miglioramento sia a marzo che, per quanto finora visibile, nel mese di aprile».

L’assemblea di giugno sarà chiamata ad approvare la modifica dello statuto

Nel dettaglio, si tratta del raggruppamento delle azioni di categoria A e B, secondo un rapporto di 1 a 5 e la conseguente riduzione del valore nominale delle stesse, rispettivamente 0,06 euro e 0,60 euro. Inoltre andrà in statuto anche «la possibilità di tenere le assemblee in audio-video conferenza».

L’assemblea sarà poi chiamata a deliberare sul rinnovo del programma di acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 mesi entro il limite del 20% del capitale sociale. Proposto inoltre rinnovo, per un periodo di 18 mesi, dell’autorizzazione ad emettere azioni di categoria A con esclusione del diritto di opzione nel contesto dell’introduzione della struttura a doppia categoria azionaria conferita dall’assemblea del 25 novembre 2021.