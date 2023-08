Mfe, ricavi stabili nel primo semestre, ma l'utile sale a 87,1 milioni

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (MFE) ha chiuso il primo semestre con ricavi netti consolidati che si attestano a 1.369,6 milioni di euro, praticamente in linea con i 1.388,5 milioni del primo semestre 2022. I ricavi pubblicitari lordi registrano una lieve contrazione: 1.343,7 milioni di euro rispetto ai 1.362,3 milioni dell’omologo periodo 2022, un calo decisamente inferiore a quello segnato da numerosi broadcaster europei.

Il risultato operativo (Ebit) è pari a 120,9 milioni di euro in crescita rispetto ai 112,0 milioni dello stesso periodo del 2022. Il risultato netto consolidato cresce a 87,1 milioni di euro rispetto agli 84,6 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, beneficiando per 28,5 milioni dell’incremento della quota di controllo nelle attività spagnole del Gruppo (all’84,45% nel primo trimestre e al 100% dal secondo trimestre contro il 55,69% del primo semestre 2022) che erano in capo a Mediaset España prima della fusione di quest’ultima in MFE.

L’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2023 è pari a 807,6 milioni di euro, in calo rispetto agli 873,3 milioni del 31 Dicembre 2022. “Sulla base dei risultati caratteristici conseguiti nella prima parte dell’anno – migliori rispetto alle stime iniziali – il gruppo MFE conferma l’aspettativa di consolidare su base annua un risultato operativo, un risultato netto e una generazione di cassa (free cash flow) positivi”. È quanto comunica il gruppo MFE-Mediaset nella trimestrale”. (Teleborsa)