Mfe-Prosieben verso l'assemblea ma i proxy advisor stanno con i tedeschi

I proxy advisor Iss e Glass Lewis appoggiano ProsiebenSat nella battaglia tra i manager della media company tedesca e Mfe, ossia Media For Europe, il nome di Mediaset dopo il trasferimento della sede legale ad Amsterdam. Mfe, che ha in pancia circa il 30% di Prosieben, ha chiesto di inserire nell’ordine del giorno dell’assemblea dei soci del 30 aprile prossimo la richiesta di incaricare un soggetto terzo per vagliare la possibilità di vendita delle attività non core della società tedesca.

Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi vorrebbe che la società si concentrasse sul business della televisione. Ma secondo il cda e il consiglio di sorveglianza della tedesca, tale cambio di rotta non ridurrebbe davvero il debito, come auspicato dal Biscione, nè creerebbe valore per tutti i soci. E questa è anche l’indicazione dei due proxy che consigliano inoltre di sostenere i candidati di Prosieben per il consiglio di sorveglianza, e non quelli di Mfe e Ppf, il secondo azionista di Prosieben con una quota del 9%. Mentre il fondo Amber Capital la scorsa settimana ha detto di appoggiare le proposte di Mfe. Amber è uno dei primi 15 azionisti di Prosieben, con una quota di circa l’1% detenuta in parte attraverso contratti derivati. Intanto, la scorsa settimana il ceo di ProsiebenSat, Bert Habets, ha dichiarato di aver “avviato un processo di vendita con le banche per due dei nostri maggiori asset, Verivox e Flaconi, per massimizzare il valore”. Ma restando comunque contrario. Flaconi è un sito di vendite online di profumi, mentre Verivox è un portale web di confronto dei prezzi al consumo.

Cambio strategia decisivo perchè il titolo dal 2019 ha dimezzato il suo valore

Per Mfe il cambio della strategia di Prosieben è molto importante perchè dal suo ingresso nel capitale nella società tedesca, nel maggio del 2019 con 340 milioni investiti per poco meno del 10% del capitale, i conti della società hanno continuato a contrarsi. E anche se i ricavi sono rimasti stabili, intorno ai 4 miliardi la redditività è scesa.

Il risultato in Borsa è che Prosieben vale adesso circa 7,5 euro per azione contro i quasi 15 euro (meno 60% circa) rispetto al primo ingresso di Mfe nel capitale con la capitalizzazione scesa da oltre 3,3 miliardi a 1,8.