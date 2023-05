Mfe, utile a 10,1 mln nel primo trimestre grazie a Mediaset Espana

MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni MFE A e MFE B) ha chiuso il primo trimestre 2023 con ricavi netti consolidati in calo a 646,6 milioni di euro (rispetto ai 654,3 milioni del primo trimestre 2022). L’EBIT risulta positivo per 19,3 milioni di euro, rispetto ai 15,3 milioni del primo trimestre 2022.

Il risultato netto consolidato è cresciuto a 10,1 milioni di euro, rispetto ai 2,7 milioni del pari periodo 2022, beneficiando anche dell’incremento della quota detenuta da MFE in Mediaset Espana, salita all’84,45% rispetto al 55,69% del primo trimestre 2022. La generazione di cassa caratteristica (free cash flow) è positiva per 158,9 milioni di euro, rispetto ai 222,4 milioni dei primi tre mesi 2022.



L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 marzo 2023 è pari a 731,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto agli 873,3 milioni dello scorso esercizio. Nel trimestre sono stati sostenuti esborsi per 15,5 milioni di euro relativi all’acquisizione delle ulteriori quote di minoranza (1,53%) di Mediaset Espana. Sulla base delle evidenze disponibili, MFE conferma l’aspettativa di conseguire su base annua risultato operativo, risultato netto e generazione di cassa (free cash flow) consolidati positivi. (Teleborsa)