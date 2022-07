Le nuove aperture di Mondadori

Sorpresa, la carta resiste. Almeno per quanto riguarda i libri. Nel 2010 c’era chi diceva che l’ebook, il libro digitale, avrebbe vinto. Invece non è stato così. Il rito dell’acquisto del libro cartaceo specie se in libreria, attira sempre di più. Tanto che Mondadori, primo editore nel mercato italiano, ha deciso di aprire altre 13 librerie, 3 dirette e dieci in franchising che si andranno ad aggiungere al suo già nutrito network composto da oltre 500 punti vendita sparsi in tutta la penisola.

La società di Segrate, che il 28 luglio prossimo comunicherà i conti del secondo trimestre e che vede ormai l’80% del suo fatturato legato ai libri, aprirà tre Mondadori Bookstore a gestione diretta nella seconda parte dell’anno, in Lazio, Lombardia e Umbria, dopo le due aperture già effettuate ad aprile e maggio a Genova e a Montenero di Bisaccia. Mentre le dieci 10 nuove librerie in franchising verranno inaugurate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Sicilia e Marche e seguono l’ingresso di 10 punti vendita affiliati già aperti nei primi sei mesi dell’anno.

Milioni di libri

Certo i numeri parlano chiaro. Secondo i dati forniti da Aie, Associazione italiana editori, sul fronte del mercato dei libri nel 2022 le librerie online sono in frenata mentre quelle fisiche tornano a essere il canale dove si vendono più della metà di tutti i libri di varia (romanzi, saggi e manuali, esclusa l’editoria scolastica). Tanto che nei primi quattro mesi dell’anno sono stati venduti 32 milioni di libri nei canali trade (librerie fisiche e online e grande distribuzione) per 469 milioni di euro di valore a prezzo di copertina, in flessione rispettivamente del 2,5% e del 3,7% rispetto i primi quattro mesi del 2021. Ma rispetto al 2019, anno pre-pandemia, sono state vendute 5 milioni di copie in più (più 17%) corrispondenti a 65 milioni di euro di valore a prezzo di copertina (più 16%).

Certo sui conti degli editori, e Mondadori non ne sarà esente nella prossima trimestrale, pesano l’aumento del prezzo della carta, oltre il 50% rispetto al gennaio 2021 e l’inflazione. Nelle librerie fisiche sono stati venduti libri per un valore a prezzo di copertina di 245,8 milioni di euro, in quelle online 201,7 milioni, nella grande distribuzione 21,6 milioni. Si interrompe così la crescita dell’online che proseguiva dal 2019, mentre le librerie fisiche continuano a recuperare terreno dopo il crollo nel 2020 a causa delle chiusure dovuta alla pandemia. A livello di quote di mercato, le librerie superano la metà delle vendite con il 52,4%, l’online si scende al 43%, la grande distribuzione cala al 4,6%.

Il settore dei fumeti

In forte crescita i fumetti che pesano per un 10% sul totale delle vendite di libri online e in libreria e per il 5,9% sul valore nel mercato di varia. Valore che dal 2019 è quasi triplicato con una rilevanza che potrebbe aumentare ancora. Esaminando i numeri si scopre che nel 2021 sono state vendute 11,5 milioni di copie (fisiche o digitali) di fumetti, per un valore a prezzo di copertina di 100,2 milioni di euro. Rispetto al 2019 la crescita è del +256% per le copie e del +175% a valore. Se nel 2000 i fumetti erano il 2% di tutti i titoli di narrativa pubblicati in un anno, nel 2021 sono balzati al 12,6%, con 3.272 titoli e un catalogo a quota 33.078 titoli. Vedendo questa tendenza all’interno delle librerie, Mondadori ha dato vita al format “Just Comics”, dedicato al mondo dei fumetti e dei volumi illustrati, dai manga alla graphic novel, dai supereroi ai grandi autori italiani.

Concepito come una fumetteria nella libreria, è uno spazio flessibile in grado di adattarsi alle diverse dimensioni dei punti vendita. Il progetto, partito a Milano con un intero piano dedicato nella libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele e nel Mondadori Megastore di piazza Duomo, è stato esteso a tutte le librerie a gestione diretta e sarà adottato anche dalle librerie in franchising, diventando un punto di riferimento per gli appassionati.