Mondadori Media vara nuovo assetto organizzativo

Mondadori media cambia struttura

Mondadori Media ha comunicato un nuovo assetto organizzativo finalizzato a un sempre più efficace presidio di mercati in continua evoluzione. A partire da oggi, Carlo Mandelli, amministratore delegato di Mondadori Media dal 2020, si focalizzerà sulla gestione e lo sviluppo dei brand di derivazione magazine.

Mandelli assume, inoltre, il ruolo di Direttore Sviluppo Strategico di gruppo a diretto riporto all’amministratore delegato del gruppo Mondadori Antonio Porro, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo dei business attraverso l’individuazione di nuove opportunità sia in Italia sia all’estero. Mandelli è presidente di Direct Channel e amministratore delegato di Mondadori Scienza.



Contestualmente, Andrea Santagata assume il ruolo di amministratore delegato di Mondadori Media – di cui era in precedenza Direttore Generale – per l’area inerente alla gestione e allo sviluppo dei brand di derivazione digital e del polo MarTech. Santagata è inoltre Chief Innovation Officer del gruppo Mondadori, responsabile della direzione Sistemi informativi e membro del consiglio di amministrazione di Mediamond e di AdKaora.

(Teleborsa)