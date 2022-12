Il porno online tira ancora, 600 milioni di utile per il colosso Mindgeek

Il bilancio di Pornhub

Quasi seicento milioni di euro di utile netto. Sono i risultati di Mindgeek, il colosso del porno online che controlla Pornhub, Youporn, Redtube e decine di altri siti, agenzie, società di produzione tutte legate al mondo del porno e dell’intrattenimento per adulti. Il bilancio 2021 della holding, appena pubblicato, sconta però gli effetti di una profonda riorganizzazione societaria che ha interessato il gruppo. E ne ha modificato l’assetto di controllo e la struttura operativa attraverso una serie di fusioni realizzate tra la fine dello scorso anno e i primi mesi del 2022.

Il riassetto del gruppo del porno

La serie di operazioni di fusione tra controllate ha fatto emergere 558,5 milioni di euro di plusvalenze, che hanno fatto praticamente da sole l’utile netto dell’esercizio. Chiuso con un risultato di 583,5 milioni di euro contro i 3,1 milioni dell’anno precedente. Il patrimonio netto, sempre per effetto delle operazioni effettuate sulle controllate, è passato a 660,4 milioni dai 106,9 milioni dell’esercizio 2020.

La cassaforte Mindgeek

La vera cassaforte del gruppo del porno è però un’altra società, lussemburghese come Mindgeek. Si tratta della Licensing IP International. A questa società fanno capo infatti i marchi del gruppo, dai popolarissimi Pornhub e Youporn fino Men.com o Moms Bangs Teens e altri dai nomi ancora più espliciti. In totale sono 294 e comprendono piattaforme tecnologiche, agenzie di attori e attrici, società per la produzione di contenuti, sistemi di pagamento elettronico e store online di merchandising e accessori, tutti dedicati al mondo dell’intrattenimento per adulti.

Quanto vale il porno online

Grazie a una operazione condotta nel 2019 dalla Licensing Ip è possibile avere una stima del valore del gruppo, che non è quotato e non presenta un bilancio consolidato. Il sovrapprezzo applicato a una azione della Licensing IP per assorbire una controllata irlandese dà infatti un valore totale che supera i 30 miliardi di euro. Tantissimi, ma poco cosa rispetto a cosa potrebbe valere il gruppo se fosse quotato in Borsa. Il solo Pornhub fa oltre 100 milioni di utenti unici al giorno, che sommati ai risultati degli siti danno quasi 150 milioni di utenti giornalieri. Per dare un termine di paragone, Youtube, il più popolare sito di streaming video, ha circa 30 milioni di utenti giornalieri.

Il controllo della società

I movimenti di riassetto hanno riguardato anche la catena di società a monte di Mindgeek. Il cui capitale risulta adesso suddiviso tra quattro società. Alla lussemburghese Coginvest fa capo la maggioranza delle quote (49%). Il resto è suddiviso tra Acaju Investments, Share Investments (entrambe lussemburghesi) e la Rk Holdings Llc, che ha sede in Florida. I valori riportai a bilancio per la quota di Mindgeek non sono però rappresentativi del valore del gruppo. Il 49% di Mindgeek è segnato nel bilancio della Coginvest per “appena” 306,4 milioni di euro.

L’uscita dei manager

Il riassetto ha fatto sì che nel capitale del gruppo si rafforzasse la posizione dell’investitore austriaco Bernd Bergmair. Nel giugno scorso si sono invece dimessi dagli incarichi operativi David Tassillo e Feraan Anton, i due canadesi che per anni guidato la crescita di Mindgeek e almeno fino al riassetto ne avevano il controllo. Malgrado le smentite, a spingere i due verso l’uscita sarebbero stati i guai della piattaforma dopo le accuse per lo sfruttamento di attrici e per la diffusione di video all’insaputa dei protagonisti.