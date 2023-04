Prosieben sprofonda in Borsa (-18%) dopo i conti e trascina giù Mfe

“In qualità di azionista di maggioranza, Mfe-MediaforEurope è molto preoccupata le ultime notizie economico-finanziarie comunicate da Prosieben e per la perdita di valore registrata dalla società”. Lo afferma Mfe-Mediaset dopo la pubblicazione dei conti del gruppo tedesco Prosieben, del quale il Biscione è primo azionista con quasi il 30%.

“Il Cda di Prosieben deve ora fornire un’esplicita tabella di marcia per l’attuazione delle priorità annunciate nell’aggiornamento della strategia di fine marzo e chiarire come intende affrontare le sfide che la attendono” spiega ancora Mfe. Non è un segreto che il management di Prosieben aveva avversato le proposte strategiche del suo azionista di maggioranza, Mfe, che erano volte alla creazione di un polo europeo delle tv generaliste per far fronte alla concorrenza delle grandi piattaforme di contenuti Usa come Netflix e Amazon.

“Mfe è sempre disponibile a un dialogo costruttivo con il management di ProSieben – spiega ancora il Biscione- per rivedere le strategie – nella direzione da noi auspicata da tempo e identificare soluzioni utili a centrare l’obiettivo comune di aumentare il valore per tutti gli stakeholder“.

Risultati in negativo

Il gruppo tedesco ha rilasciato i conti 2022 con ricavi in contrazione a 4,163 miliardi contro i 4,495 miliardi dell’anno precedente mentre l’utile netto è sceso a 301 milioni rispetto a 365 del 2021. Proposto un dividendo significativamente ridotto di 0,05 euro per azione rispetto agli 0,80 euro di un anno fa.

Il rinvio dell’approvazione dei conti 2022 fino al limite massimo prima di rischiare la sospensione dalle contrattazioni del titolo in Borsa, ha portato Prosieben a far slittare anche l’assemblea annuale, che è stata spostata dal 2 maggio al 30 giugno.

Secondo Prosieben il calo degli utili “è in linea con le aspettative”. In Borsa a Francoforte il titolo Prosieben è sceso di oltre il 18% impattando anche le quotazioni di Mfe: i titoli A e B sono scesi di oltre il 3,5%. Lo scorso anno Mfe aveva incassato 48 milioni di euro di cedole da Prosieben.