Rai, dal canone ai palinsesti della tv: cosa può succedere

“Con Giorgetti vi è una riflessione in atto che si basa però su principi ben chiari, quello di garantire la sostenibilità economica del contratto di servzio e quindi del piano industriale della Rai e di garantire al servzio pubblico delle entrate certe come accade in altri paesi europei con cui ci confrontiamo”. Lo ha sottolineato il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, in audizione in commissione di vigilanza Rai sul contratto di servizio Rai. “Con questi principi, entrate certe e sostenibilità economica, è in atto una riflessione con il ministro Giorgetti su come esercitare e modificare le modalità del canone”, ha detto.

“È evidente come il contratto di servizio Rai non possa rimanere impermeabile alle trasformazioni tecnologiche”. Si tratta per il ministro di una “occasione centrale di presa d’atto delle molte innovazioni intercorse nel mercato dei media”. Dalla Rai serve “una strategia per la digitalizzazione per valorizzare personalità e modelli produttivi”, ha aggiunto il ministro.

Su Rai Way: “Pensiamo si possa ragionare sempre con il Mef sulla apertura a soggetti interessati all’ingresso in Rai Way purché resti fermo e chiaro il controllo pubblico sulla rete come nelle telecomunicazioni”. Urso è anche tornato sulle polemiche di questi giorni sui palinsesti spiegando che non c’è stato nessun taglio al giornalismo di inchiesta per la Rai.

Con il contratto “ho voluto porre particolare attenzione alla semplificazione. Inoltre nell’offerta del Contratto di servzio si fa riferimento al giornalismo di inchiesta nel capitolo dedicato all’informazone come genere specifico per dare particolare rilievo a tutte le modalità che riguardano la valorizzazione della qualità dell’informazione”, ha detto Urso. “Nell’allegato 1 al Contratto di servizio si parla di inchieste. Inoltre, proprio sulla base del Contratto di Servizio la Rai nei palinsesti presentati in cda ha incrementato i programmi di giornalismo di inchiesta per numero e qualità di ore a partire da Report che spostata alla domenica ha una durata e una serialità maggiore rispetto alla scorsa edizione”. (Teleborsa)