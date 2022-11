I primi nove mesi di Mfe

Il risultato netto consolidato di Mfe-MediaForEurope, nei primi nove mesi del 2022, è positivo per 78,5 milioni di euro rispetto ai 273,8 milioni del 2021 che beneficiavano della plusvalenza di 86,7 milioni generata dalla cessione di Towertel.

I ricavi netti consolidati di Mfe-MediaForEurope, nei primi nove mesi del 2022, si attestano a 1.900,1 milioni di euro, a fronte dei 1.992,7 milioni dell’anno precedente. In Italia, i ricavi ammontano a 1.310,9 milioni di euro rispetto ai 1.388,9 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. In Spagna si attestano a 590,5 milioni di euro rispetto ai 603,8 milioni del 2021.

In Italia, Mediaset conferma la propria leadership sul target commerciale (15- 64 anni) sia nel totale giornata (40,0 per cento) sia in Prime Time (40,6 per cento). Inoltre, Canale 5 è rete leader in tutte le fasce orarie. Il Cda ha approvato all’unanimità le informazioni periodiche finanziarie relative ai primi nove mesi 2022.