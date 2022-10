I conti del primo semestre della Rai

La Rai trova l’oro in bilancio. Il Consiglio di amministrazione della televisione pubblica ha esaminato i conti al 30 giugno 2022 così come il consolidato di gruppo. I dati illustrati dall’amministratore delegato Carlo Fuortes hanno mostrato un utile di 45,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente (utile netto di 9,7 milioni di Euro).

Al 30 giugno inoltre la posizione finanziaria netta consolidata è vero che era negativa per 301,0 milioni di euro, ma in miglioramento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. Un bel risultato, certo, ma non bisogna dimenticare che la Rai incassa dal canone 1,72 miliardi di euro.