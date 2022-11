Dagospia citato dal New Tork Times

È suo il nome più affidabile del gossip italiano. Roberto D’Agostino, fondatore del noto Dagospia, viene definito così dal New York Times. Una vera incoronazione ufficiale per il giornalista e personaggio televisivo e per il suo sito.

Il quotidiano americano, ricostruendo la fine dell’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ricorda come sia stato proprio Dagospia il primo a individuare seduta negli spalti di una partita di calcio quella che sarebbe diventata la fidanzata ufficiale Noemi Bocchi.

All’indiscrezione pubblicata seguì una secca smentita di Totti. Dopo pochi mesi il matrimonio con Ilary finì. Una storia che si preannuncia ancora ricca di colpi di scena, visto che la coppia non ha ancora trovato un accordo per la spartizione del ricco patrimonio.