Nel 2023 parte la serie Netflix su Rocco Siffredi

Le riprese sono già iniziate a Roma e la serie sbarcherà su Netflix l’anno prossimo. Supersex, una delle novità più attese della piattaforma, parlerà del re del porno Rocco Siffredi, che sarà interpretato da Claudio Borghi, volto cinematografico del momento. Saranno 7 episodi trasmessi in 190 Paesi con una storia liberamente tratta dalla vita di quello che oltre ad essere il più famoso nel porno, è l’attore più ricco del 2022.

Il cast e la vita di Rocco

La serie è stata scritta da Francesca Manieri. Mentre la produzione è a cura di Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e di Matteo Rovere che è pure il regista. Si partirà proprio dall’infanzia dell’attore abruzzese. Rocco Antonio Tano, questo il suo nome prima del successo, ha iniziato la carriera a luci rosse nel 1984, grazie all’incontro parigino con Gabriel Pontello, personaggio noto dell’ambiente francese. Fu lui a presentarlo al produttore Marc Dorcel e al regista Michel Ricaud con cui girò il suo primo film, Belle d’amour. Dopo una parentesi da modello e una storia d’amore finita con una collega inglese delle passerelle ritornò nel porno con un successo crescente. I film con Moana Pozzi e altre interpretazioni sfociarono in numerosi riconoscimenti negli anni ’90. Oltre a Borghi nel cast ci sono i nomi di Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni.

Quanto guadagna

L’attore non solo è considerato un maestro per gli amanti del genere, ma ha anche guadagnato tantissimi soldi. Ha, infatti, un patrimonio netto stimato di 215 milioni di dollari. Oltre alle prestazioni sul set deve la sua fortuna a investimenti azionari, proprietà, accordi lucrativi di collaborazione con i cosmetici CoverGirl. Siffredi possiede anche diversi ristoranti (la catena “Le pizze di Papà Rocco”) a Roma, una squadra di calcio (“Gli Angeli di Ortona”), ha lanciato il suo marchio di Vodka (“Pure Wondersiffredi – Italia”), Ora sta affrontando il mercato dei ragazzi con un profumo di successo (“Da Rocco con Amore”) e una linea alla moda chiamata “Seduzione by Rocco Siffredi”. Secondo la rivista People with money, nonostante i 58 anni e una carriera considerata da alcuni agli sgoccioli, è lui l’attore più pagato nell’ultimo anno. Introiti percepiti? Settantuno milioni di dollari con un distacco di 40 milioni sul secondo.