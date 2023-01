Rtl 102.5 leader degli ascolti radiofonici: quasi 6 milioni tutti i giorni. Ma i contatti sfiorano i 25 milioni

Rtl 102.5 leader degli ascolti radiofonici

Rtl 102.5 è la prima radiotelevisione d’Italia secondo gli ultimi dati Ter. Quasi 6 milioni di persone, 5,8 per la precisione, nel giorno medio ascoltano infatti Rtl 102.5. L’intero gruppo (Rtl 102.5 5,8 milioni, Radiofreccia 1,2 milioni e Radio Zeta 730 mila) vanta 7,8 milioni di ascolti nel giorno medio.

Ma non si tratta dei soli e classici ascolti radiofonici mentre ci si sposta in macchina o sui mezzi. Grazie al Sistema Rtl 102.5 l’emittente fa registrare 24,865 milioni di contatti nel giorno medio. “Rtl 102.5 oggi dichiara un dato globale, reale e attuale, documentabile. Il dato è il risultato del metodo di analisi elaborato da Kebula, startup dell’Università di Salerno, focalizzata sull’Intelligenza Artificiale e sulla Data Science”, spiega Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo Rtl 102.5.

Cosa si intende per contatti

Per contatti ci riferisce alla fruizione dei contenuti dell’intero Sistema Rtl 102.5. Una struttura composta da tutte le radiovisioni (Rtl 102.5, Radio Zeta e Radio Freccia), dai siti web (Rtl.it, radiozeta.it, radiofreccia.it), dalle radiovisioni digitali (Rtl 102.5 News, Best, Doc, Napulè, Bro&Sis, Romeo&Juliet) e da Rtl 102.5 Play, il grande portale on demand.

“Noi difendiamo l’indagine Ter, tutt’ora lo standard del settore, ma da molti mesi sosteniamo che vada integrata, che vada aiutata a essere significativa. Oggi non ha più senso parlare dei dati di ascolto di un singolo canale, occorre considerare chi ascolta in time-shifting, chi i podcast, chi le radio native digitali”, racconta Suraci. Un ecosistema, quest’ultimo, che include Rtl 102.5 News, Rtl 102.5 Best, Rtl 102.5 Bro&Sis, Rtl 102.5 Doc, Rtl 102.5 Napulè e Rtl 102.5 Romeo & Juliet.

Il presidente Suraci continua: “Oggi sono nella condizione di affiancare ai dati Tet, usciti nella giornata odierna, un dato più globale, attuale e documentabile, il numero di contatti giornalieri che il “sistema RTL 102.5″ vanta sul territorio italiano. Un numero molto importante supportato anche dalla fama e integrità del professor Troiano”.