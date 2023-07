Sky compie 20 anni, da Murdoch a Comcast la pay tv in Italia è un affare per stranieri

Da Murdoch a Comcast, Sky Italia compie 20 anni

Sky Italia compie vent’anni. Nata dalla fusione delle due pay tv che erano presenti in Italia ossia Tele+, che era controllata da Vivendi, e Stream di Telecom Italia. Il tutto grazie alle finanze della News Corporation di Rupert Murdoch. Sky Italia, che ha iniziato le trasmissioni proprio nel luglio del 2003, era riuscita nell’impresa di trasmettere tutte le partite del campionato di calcio di Serie A con 5-6 milioni di abbonati, infastidita solo dall’apparizione della pay tv Premium di Mediaset. Ossia quella che doveva passare a Vivendi e che è poi stata la scintilla degli attriti durati anni tra il gruppo francese e il Biscione.

Dalla parabola alla smart tv

Le storie si intrecciano ma è indubbio che Sky abbia attraversato un ventennio della storia della tv a pagamento nel nostro paese, dello sport, delle serie tv, dell’intrattenimento ma anche dell’evoluzione tecnologica. Infatti se all’inizio le trasmissioni erano via satellite con parabola e decoder dedicato ora tutto è più semplice tramite app e web. Nel frattempo Murdoch ha venduto al gigante Usa Comcast ma Sky non ha rinunciato al cosiddetto “presidio” del cliente non più tramite decoder ma lanciando Sky Glass, una smart tv capace di mettere in fila tutta la programmazione offerta dal web, Netflix compresa. e che, ovviamente, per funzionare correttamente ha bisogno di un abbonamento a Sky.

La concorrenza

In compenso l’universo pay tv in Italia ha trovato altri concorrenti. Il più temibile è Dazn. La pay tv sportiva è entrata in punta di piedi nell’universo dei diritti del calcio per poi prendere l’esclusiva, che scade quest’anno, del campionato insieme a Tim per 850 milioni annui. Le trattative per la prossima stagione sono riservate e ancora in alto mare anche se pare che i club possano accontentarsi di circa 900 milioni a stagione (chiedevano 1,1 miliardi).

E i contenti sono sempre Sky e Dazn con Mediaset (rimasta scottata sulla pay tv dall’avventura Premium) che punta ad avere l’incontro in chiaro del sabato sera. Sky nel frattempo si è rinnovata. Se prima era tutta calcio, film e programmi di altri. Ora, nel palinsesto da alcuni anni, hanno trovato spazio molte serie tv realizzate da Sky Studios con produzioni famose come Romanzo Criminale, Gomorra e, annunciata alla presentazione dei palinsesti, quella che è destinata ad essere la produzione più impegnativa di sempre per Sky. Ossia M (Mussolini) dal romanzo di Antonio Scurati.

Conti in rosso

Poi c’è l’intrattenimento da tv generalista che passa anche sul canale in chiaro posto al numero 8 del telecomando e per questo chiamato Tv 8. E qui restano i classici, forse un po’ datati e ripetitivi, programmi come XFactor, Pechino Express e 4 Ristoranti. Non manca l’informazione con Sky Tg24 e molti sport oltre al calcio, come il basket con Nba, rugby, motomondiale, pallavolo ecc. Insomma tutto bene se non fosse per i conti in rosso. Il 2022 si è chiuso con una perdita di 738 milioni di euro, in aumento rispetto ai 724 milioni dell’anno precedente. In flessione i ricavi del 19,4% (rispetto al 2021) a 2,1 miliardi. In crescita invece Sky WiFi il servizio di connessione a Internet con ricavi pari a 91,7 milioni, ma anche ingenti investimenti, e circa 500 mila abbonati. Per far fronte alle perdite l’azienda ha programmato un taglio al personale che vedrà quest’anno circa 250 uscite volontarie. Quelli annunciati però sono circa mille (su 4 mila dipendenti) da gestire comunque in maniera non traumatica.