Sky, i sindacati preoccupati di nuovi tagli nel 2025

I sindacati vedono tante ombre sul futuro di Sky e temono nuovi tagli nel 2025

“Siamo convinti che, solo la piena riuscita di quanto previsto dall’accordo, ivi compresa una convinta adesione delle lavoratrici e dei lavoratori ai processi di riprofessionalizzazione sia una delle chiavi di volta per assicurare la presenza di SKY nel nostro Paese anche per il futuro” spiegano i sindacati nella nota che ha annunciato l’accordo sulla gestione degli esuberi.

“Nonostante questo, sarebbe eccessivamente ottimistico da parte nostra, affermare che la firma di questo accordo garantisca con certezza che nel 2025 tutto il perimetro sarà automaticamente al riparo” ha spiegato l’accordo sulla gestione degli esuberi.

I sindacati hanno giocato d’anticipo

Il 12 maggio, dopo una trattativa durata quasi due mesi, hanno sottoscritto una ipotesi di accordo con la direzione aziendale di Sky Italia, che, fino al 31 dicembre 2024, metterà a riparo da azioni unilaterali le lavoratrici e i lavoratori di SKY Italia e e Sky Italia Network Service.

“A fronte della complicata situazione aziendale, infatti, che ha fatto registrare un rosso di bilancio pari a 738 milioni di euro nel 2022 (in peggioramento rispetto al meno 724 milioni del 2021), una contrazione dei ricavi a 2,1 miliardi di euro, e una sostanziale difficoltà complessiva legata all’instabile quadro macroeconomico” hanno spiegato i sindacati.

Le organizzazioni dei lavoratori “hanno ritenuto di ripercorrere la strada della contrattazione di anticipo, intesa come strumento in grado di ridurre le ricadute di questa congiuntura negativa”.

L’accordo usa tutti gli strumenti già utilizzati in passato

L’obiettivo è “gestire in modo non traumatico i 1201 impatti annunciati a marzo (i 400 rimanenti del precedente piano e i circa 800 di quello 2023-2024), e di gettare le basi per assicurare la continuità dei perimetri aziendali e occupazionali basati sui tre siti di Cagliari, Milano e Roma anche per il futuro”.

“Tutto questo con la garanzia che l’azienda si asterrà da azioni unilaterali e traumatiche fino al 31 dicembre 2024, nella speranza che, il combinato disposto degli investimenti messi in campo da Sky, dei processi di reinternalizzazione e della riqualificazione del personale, possano permettere un veloce ritorno alla redditività”.

E’ stata concordata una finestra tra giugno e luglio per un numero pari a 250 uscite volontarie incentivate per il 2023. Riceveranno un importo base pari a 33 mensilità della retribuzione lorda, un ulteriore importo collegato alla anzianità aziendale che va da 7 a 3 mensilità