La vendita di biglietti su Spotify

TikTok non smette di fare paura ai giganti del web occidentali. Forse impauriti per la crisi in cui sono sprofondati i social network, i dirigenti di Spotify hanno deciso di aprire alla vendita dei biglietti dei concerti direttamente sulla più famosa applicazione per l’ascolto della musica in streaming. La nuova funzione è solamente in fase di test e Spotify la sta sperimentando con un ridotto numero di eventi e artisti minori. L’operazione della società svedese di Daniel Ek offre infatti sul sito tickets.Spotify.com una serie di prevendite riguardanti gli spettacoli in programma negli Stati Uniti di una ristretta gamma di artisti poco noti (Limbeck, Annie DiRusso, Dirty Honey, Crows, Tokimonsta, Four Year Strong e Osees). Per acquistare il biglietto è necessario avere a disposizione un account Spotify.

La fase sperimentale

Si tratta, come è ben evidente, solo di una fase sperimentale, tanto che la società ha commentato dicendo di non avere «ulteriori notizie da condividere». «In Spotify – ha aggiunto con una nota inviata al sito TechCrunch l’azienda svedese – testiamo regolarmente nuovi prodotti e idee per migliorare la nostra esperienza utente. Alcuni di questi finiscono per aprire la strada alla nostra più ampia esperienza utente e altri servono solo come apprendimenti importanti. Tickets.Spotify.com è il nostro ultimo test». Concludendo di non avere «piani futuri» da condividere sulla questione per il momento.

La piattaforma di ticketing

La tempistica, tuttavia, è significativa. Il lancio della piattaforma di ticketing di Spotify è arrivato pochi giorni dopo che TikTok ha annunciato la collaborazione con Ticketmaster per consentire agli utenti di acquistare biglietti per concerti ed eventi dal vivo. In base ai rumors, inoltre, TikTok starebbe anche lavorando a un’applicazione di streaming musicale che andrebbe in diretta concorrenza con Spotify e Apple Music (a maggio ha depositato un marchio TikTok Music).