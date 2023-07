Vivendi, Moody’s modifica outlook da negativo a stabile

(Teleborsa) – Moody’s ha cambiato a stabile da negativo l’outlook sui rating di Vivendi, una delle principali media company europee. Allo stesso tempo, Moody’s ha confermato il rating senior unsecured Baa2 della società.

L’azione di rating fa seguito all’annuncio di Vivendi del 9 giugno di aver ricevuto l’approvazione dalla Commissione europea per completare l’acquisizione di Lagardere. Tale approvazione è subordinata al perfezionamento della cessione del 100% del capitale sociale di Editis, per la quale la società ha già raggiunto un accordo con International Media Invest, nonché alla cessione integrale della rivista Gala. Vivendi prevede di completare queste due transazioni entro la fine di ottobre.



“Abbiamo modificato l’outlook su Vivendi in stabile per riflettere il fatto che la società ha riequilibrato il proprio modello di business in seguito allo spin-off di Universal Music Group e alla proposta di acquisizione di Lagardere, pur mantenendo parametri di credito sostanzialmente simili a quelli precedenti”, afferma Agustin Alberti, lead analyst per Vivendi.

“La conferma del rating riflette la nostra opinione secondo cui la società detiene solide posizioni di mercato nelle attività in cui opera, intraprenderà le azioni necessarie per ridurre la leva finanziaria a livelli in linea con la guidance per il rating Baa2 e dispone di un prezioso portafoglio di attività quotate ben al di sopra del suo debito finanziario, che fornisce flessibilità finanziaria”, aggiunge Alberti.