Borsa, Piazza Affari apre in rosso in attesa della Bce sui tassi

I listini europei partono in rosso alla vigilia della Bce

La Borsa di Milano apre in calo aspettando la riunione della Bce prevista per domani. I tassi saliranno dello 0,5% e questo condiziona i mercati. . Il primo indice Ftse Mib cede l’1% . Secondo l’analisi tecnica l’indice, che oggi si aggira intorno a 26.500 potrebbe scendere verso il supporto a 25 mila. Avvio negativo per Londra (-0,7%), Francoforte (-0,5%) e Parigi (-1%).

Petroliferi e automotive sono i due comparti più deboli. Positiva Erg (+2%) che ha raggiunto un utile di 308 milioni nel 2022 e ha rivisto il piano industriale al 2026. Ha aumentato il dividendo da 0,9 e 1 euro. Denaro anche su Enel (+1,5%), Hera e A2a. In crescita Tim (+1,1%) nel giorno del cda che esaminerà le due offerte arrivate per la rete.

Tra le banche bene Unicredit(+1,5%). Nel resto d’Europa soffono i titoli dell’ abbigliamento: Inditex perde l’1,6% dopo avere realizzato un utile record nel 2022, giù del 5% H&M dopo la trimestrale. A Francoforte guidano Eon e Bmw sulla scia dei risultati.

DATI MACRO

Positivi i dati cinesi: nei primi due mesi dell’anno le vendite al dettaglio sono tornate a crescere (+3,5% annuo) ma in linea con le previsioni. L’incremento della produzione industriale nello stesso periodo (+2,4% annuo) è stato leggermente inferiore alle previsioni.

I listini cinesi hanno registrato indici in salita sostenuti dal recupero delle banche, mentre Tokyo ha chiuso piatta. Sul fronte macroeconomico, c’è attesa per i dati di febbraio dei prezzi alla produzione e delle vendite al dettaglio Usa. C’è attesa poi domani per il meeting Bce e le decisioni sui tassi di interesse.

VALUTE

Sul mercato dei cambi, la moneta unica torna a salire alla vigilia della Bce a 1,0737 dollari (da 1,0719 dollari di ieri sera)

ENERGIA

Rimbalzo per i prezzi del petrolio che avevano toccato ieri i minimi da tre mesi: il Brent guadagna l’1,3% a 78,4 dollari al barile nella consegna maggio, medesimo movimento per il Wti aprile (contratto ormai in scadenza) che sale a 72,3 dollari al barile. Il trend è alimentato dalla stima dell’Opec che stima un aumento della domanda cinese. Gas naturale in calo ad Amsterdam a 43,7 dollari

FED E BANCHE

La Federal Reserve, secondo quanto riporta Bloomberg, vuole rivedere le regole alle quali le banche non sistemiche devono sottostare. Si va da un innalzamento dei ratio sulla liquidità, all’introduzione di stress test annuali, come avviene per le banche sistemiche, quelle con attivi totali superiori ai 250 miliardi di dollari. Il Wall Street Journal riporta che alcuni fondi hedge creditori di Silicon Valley Bank, si sono consorziati in vista dell’asta che il commissario potrebbe decidere di avviare più avanti. Alcuni rami d’azienda della banca dell’area di San Francisco sono ritenuti di grande valore.