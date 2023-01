"Quello contro Adani Group è un attacco all'India". Ma le perdite in Borsa sfiorano i 70 miliardi

La replica di Adani ale accuse di frode: “Un attacco all’India”

“Un attacco all’India”. A distanza di cinque giorni dalla pubblicazione del rapporto di Hindenburg Research che accusa il conglomerato indiano Adani Group di una serie di malversazioni, è questa la sintesi della replica di Adani. Il gruppo che fa capo a Gautam Adani ha affidato la sua risposta a un rapporto di 54 pagine, più altre 350 pagine di allegati. Che però non ha convinto gli investitori, né frenato la caduta delle quotazioni dei titoli del gruppo.

Crollo in Borsa

Dalla pubblicazione del rapporto, i titoli coinvolti hanno perso complessivamente 70 miliardi di capitalizzazione. Adani Green Energy, Adani Transmission e Adani Total Gas hanno perso tutte il 20%, il massimo consentito dalla Borsa di Mumbai prima di fermare gli scambi. Riesce però a recuperare qualcosa(+2,3% rispetto a venerdì) Adani Enterprises, la principale delle società quotate del colosso indiano. in calo anche le quotazioni dei bond del gruppo.

Avanti con l’aumento di capitale

Malgrado questo, Adani ha deciso di andare avanti con l’aumento di capitale da 2,4 miliardi di dollari per Adani Enterprises, che si chiuderà domani 31 gennaio.

Al momento le richieste sono stata estremamente basse, ma di per sé questa non è un’anomalia per il mercato indiano, dove solitamente gli aumenti di capitale ricevono la maggior parte delle adesioni nell’ultimo giorno disponibile.

“Attacco calcolato”

Seconda la replica di Adani Group, pubblica domenica, le accuse di Hindemburg “non rappresentato soltanto un attacco deliberato a una specifica compagnia, ma un calcolato attacco all’India, all’indipendenza, integrità e qualità delle istituzioni indiane nonché alla storia di crescita e alle ambizioni dell’India”.

“Domande inevase”

La controreplica di Hindenburg sottolinea come “le domande centrali del nostro rapporto restano completamente inevase”. Gli analisti sottolineano come l’offerta di azioni in corso serve anche ad ampliare e diversificare la base azionaria del gruppo, che per la maggior parte è rappresentata da parti correlate o fondi d’investimento opachi basati alle Mauritius.