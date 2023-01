Analisi Borse, con gas e spread ai minimi i mercati festeggiano: Milano supera quota 25 mila

Analisi Borse, Piazza Affari sale ancora: +0,72%

L’analisi delle Borse di oggi. Scendono spread (181 punti) e gas (65 euro), salgono i mercati. Milano guadagna lo 0,72% a 25.546,86 punti superando l’importante soglia tecnica di 25 mila punti che potrebbe aprire la prospettiva di nuovi rialzo. Nel corso della giornata aveva raggiunto la punta di 25.603. Hanno impattato poco le bocciatura degli analisti.

Goldman Sachs ha retrocesso Stm (ma il titolo è salito dello 0,63%) abbassando la valutazione da Neutrale a Vendere e tagliando l’obiettivo di prezzo da 39 a 31 euro. Berenberg ha bocciato Buzzi (ma il titolo ha guadagnato lo 0,57%) e Hsbc ha retrocesso Amplifon che invece ha perso il 4,25%). Diasorin è salita dello 0,29%.

Domani occhi puntati sull’inflazione Usa

Ora tutti gli occhi sono puntati sull’inflazione Usa che sarà pubblicata oggi. Il consensus si aspetta +6,5% in dicembre, da +7,1% di novembre. Al netto di cibo ed energia, i prezzi al consumo sono stimati in crescita del 5,7%. Le comunicazioni sulla fiducia delle piccole imprese diffuse ieri hanno mostrato altri segnali di raffreddamento dell’inflazione. L’andamento del prezzo dei fertilizzanti e dei noli marittimi, in forte calo, è un altro elemento disinflattivo.

In Europa i falchi volano ancora. Nel suo intervento alla conferenza Euromoney sull’Europa centrale e orientale, parlando dei recenti aumenti dei tassi, Robert Holzmann ha spiegato: “I tassi di interesse dovranno aumentare ancora in modo significativo per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da garantire un tempestivo ritorno dell’inflazione all’obiettivo di medio termine del 2%”.

Energia

Petrolio

Sale a 76,8 dollari il barile, +2%.

Gas

Cala del 7% a 65 euro MWh.

Bond

BTP a 4,04%, -16 punti base. La Germania sarebbe favorevole a creare un fondo finanziato con emissioni congiunte per la transizione energetica, riporta Bloomberg. Sembra prendere forma la risposta dell’Europa all’Inflation Reduction Act Usa approvato ad agosto 2022 negli Stati Uniti, la legge prevede sussidi all’auto elettrica, a condizione però che sia prodotta negli Usa. “Notizia favorevole ai Btp perchè significherebbe abbassare il servizio del debito italiano attraverso ulteriore quota parte di funding comune”, dice Antonio Cesarano, global strategist di Intermonte.

Valute

Poco mosso l’euro dollaro a 1,074.

Oro

Su nuovi massimi di periodo a 1.883 dollari.