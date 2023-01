Piazza Affari galleggia sulla parità. Svetta Intesa dopo la promozione di Citi

La giornata della Borsa di Milano

Le Borse europee galleggiano. Piazza Affari chiude con un modesto passo avanti dello 0,2%. In luce Intesa (+2%) spinta da Citigroup. Dall’economia reale arrivano notizie positive che per i mercati diventano negative in quanto rendono più aggressive le politiche monetarie delle banche centrali. L’attività delle imprese della zona euro è tornata inaspettatamente a crescere nel mese di gennaio, dando segnali che la crisi potrebbe non essere così profonda come si temeva. L’inde Pmi di S&P Global, considerato un buon indicatore della salute economica generale della zona euro, è salito questo mese a 50,2 da 49,3 di dicembre. Per la prima volta da giugno ha superato la soglia di 50 punti – che separa la crescita dalla contrazione – e la lettura ha superato la previsione media di 49,8 del sondaggio Reuters. Attesa questa sera per i conti di Microsoft

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

SARAS

Margini di raffinazione in crescita a 15,80 dollari al barile. Acquistare. Il titolo ha chiuso a 1,53 in ribasso dello 0,2%

CNH

Bernstein aggiorna il target price a 17 euro. Oggi ha chiuso invariata a 15,77€

LEONARDO

BNP Paribas alza il target price a 11,6 euro. Ricordiamo che il top del 2022 è stato 10,9€. Il titolo ha chiuso a 9,19€ a 0,35%

BOND

Spread 176,8 punti e il tasso italiano in ribasso di 8,9 punti al 3,924%, contro i 4 punti in meno di quello tedesco al 2,157%..

E NERGIA

Petrolio

Poco mosso a 80,73 dollari al barile in attesa delle anticipazioni dell’Api sulle scorte settimanali Usa previste in serata

GAS

Il prezzo è caduto ancora del 10% a quota 58€ .Eni prevede che grazie all’import dall’Algeria si potrà fare a meno della Russia entro il 2024. Bloomberg riporta che fino ad oggi, i tassi di utilizzo delle riserve di gas in Europa sono analoghi a quelli del 2020

VALUTE

Euro al quinto giorno di apprezzamento sul dollaro a 1,088, sui massimi da aprile.

ORO

A 1.938 dollari, in rialzo dello 0,4%.