Piazza Affari tira il fiato, l’analisi della giornata in Borsa

L’andamento della Borsa oggi

Le Borse tirano il fiato dopo il settembre nero chiudendo tutte in rialzo. Milano è la migliore di tutte con un rialzo dell’1,57%. Segue Francoforte (+0,75%) e poi Parigi (+0,55%). Lo spread migliora a 232 punti. A spingere i mercati è anche la robusta spinta che viene da Wall Street i cui indici, all’inizio della giornata sono in crescita del 2%. Questo movimento, per adesso, sembra soprattutto la reazione ai forti ribassi del mese scorso. Forte il dubbio che il miglioramento sia stato provocato dalle forti ricoperture dopo i recenti ribassi: basterà ricordare che, per esempio, l’Eurostoxx 50 che raccoglie le eccellenze europee ha chiuso in ribasso 8 dei nove mesi del 2022.

Sui mercati permane il pessimismo per una recessione globale, favorita anche dalle mosse aggressive delle banche centrali pronte ad alzare ancora i tassi di interesse per domare l’inflazione. Oggi il quadro che arriva dall’Eurozona non è di certo rassicurante: gli indici Pmi manifatturieri, messi a punto da S&P Global, scendono nei maggiori paesi dell’Europa e nessuno supera la soglia di espansione di 50. Anche in Gran Bretagna il valore sale a 48,4 a settembre (contro il 47,3 di agosto ma al di sotto della stima flash di 48,5).