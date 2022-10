Il prezzo di gas e petrolio fa paura, l’analisi della giornata in Borsa

L’analisi della giornata in Borsa

Il rialzo del prezzo del gas e del petrolio fa più paura dell’aggressività delle banche centrali. Le Borse europee peggiorano, in scia con Wall Street. Considerano la partita dell’energia ancora lontana dalla conclusione, nonostante i tentativi che si stanno facendo al vertice Ue di Praga. L’ostilità tedesca ad ogni forma di “price cap” rende i mercati incerti Piazza Affari è la peggiore con il Ftse Mib che cede l’1,04%i. Tornano in tensione i rendimenti dei titoli di Stato con il decennale inglese che sale al 4,22% (+20 punti) e quello italiano al 4,52% (+7 punti).

Tra i principali listini in netto calo Madrid (-,93%), Londra (-0,82% così come Parigi). Francoforte (-0,4%). Sui mercati pesano le utility (-2,1%) con il prezzo del gas che inverte la rotta e sale a 174 euro al megawattora (+0,2%). Male anche il comparto azionario dell’energia nonostante il petrolio in aumento dopo l’Opec+. Il Wti sale a 88 dollari al barile (+0,3%) e il Brent a 93,5 dollari (+0,2%). A Piazza Affari continuano pesanti le banche con Mps (-5,2%). Male anche Fineco (-4,2%) e Banco Bpm (-3,6%). Scivolano Enel (-3,7%) e Hera (-3,6%). Positiva Eni (+0,2%) mentre corre Pirelli (+1,5%).

A frenare un po’ l’atteggiamento restrittivo delle banche centrali potrebbero arrivare i dati sul mercato del lavoro. In attesa dei payroll non agricoli di fine settimana, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono salite di 29 mila unità a quota 219 mila, più delle 203 mila ipotizzate dal consenso degli economisti contattati dal Wall Street Journal. Lo ha reso noto il Dipartimento del Lavoro di Washington, aggiungendo che il numero di sussidi continuativi al 24 settembre è cresciuto di 15 mila unità a quota 1,361 milioni.