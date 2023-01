Parlano gli analisti: le azioni da comprare e vendere. Riflettori su Eni, Unicredit e Banco Bpm

Le azioni da comprare e vendere oggi

I mercati sono visti aprire in rialzo con i futures in Europa a +0,6%

COMPRARE E VENDERE OGGI

BPM

Redburn alza a BUY da Neutral. Mediobanca Securities ha alzato da 4 a 4,15 € il TP. Gli analisti vedono margine di rialzo sui fondamentali per il titolo e ritengono che un ulteriore rialzo possa venire da un eventuale M&A. Nel dettaglio, MB ritiene che Banco BPM possa essere un target di takeover in futuro e il suo TP a 4,15 € incorpora una probabilità di M&A del 65%.

ENI

Nuova scoperta di maxi giacimento di gas in Egitto. Indicazione d’acquisto . Mediobanca Securities ha riavviato la copertura con rating Neutral e TP a 15,5 €. Restiamo positivi sull’Outlook generale, ma siamo anche consapevoli della sovraperformance del titolo nel 2022 rispetto all’indice (+20% rispetto al Ftse Mib)”, notano gli analisti, che ricordano come comunque l’azione abbia sottoperformato il settore lo scorso anno.

UNICREDIT

Morgan Stanley alza il target da 16 a 17 euro e rafforza il giudizio a interessante. Mediobanca Securities ha alzato da 15 a 18 € il TP, confermando la raccomandazione Interessante. Il titolo è tra le prime scelte di piazza Affari per il 2023. Unicredit è una delle più generose storie di ritorno del capitale in Europa e vediamo spazio per un ritorno pari a circa il 20% della capitalizzazione di mercato pagato nel 2022-2023 con un mix di dividendi cash e buyback. Inoltre, Unicredit mostra tra i migliori ratio patrimoniali tra le banche europee. MB cita poi la valutazione del titolo a sconto rispetto al settore e il fatto che un eventuale M&A potrebbe aver senso per Unicredit.

SOTTO LA LENTE

GIGLIO

Società attiva nel campo del commercio elettronico, ha sottoscritto un nuovo contratto con TaTaTu, il social network basato sulla sharing economy dei dati e sulla circular economy. La società, attraverso la controllata Ibox SA, gestirà l’eCommerce TaTaTu a livello globale con relativo supporto logistico e di post-vendita. TaTaTu, di recente, si è quotata ad Euronext Growth Paris riscuotendo un grande successo fin dai primi giorni.

LVENTURE GROUP

Manet Mobile Solutions, startup inclusa nel portafoglio di LVenture Group che sviluppa soluzioni digitali nel settore del turismo e dei viaggi, ha acquisito Edgar Smart Concierge. L’operazione consentirà a Manet di incrementare il portfolio di integrazioni con software di gestione alberghiera. Manet potrà anche rafforzare la sua tecnologia dedicata ad albergatori, proprietari di b&b e case vacanze, per consentire una più rapida e completa integrazione con i software di gestione alberghiera e i software di prenotazione. Le soluzioni digitali Manet saranno immediatamente integrabili con oltre 20 tra i più diffusi e importanti software hospitality, spalancando le porte a un target di clienti sempre più ampio.

SOLID WORLD GROUP

Nell’ultima nota stampa il principale 3D Digital System Integrator italiano nell’innovazione digitale 3D, ha sottolineato il ruolo che la manifattura additiva può avere a sostegno della robotica e dell’automazione, settore in forte crescita.

Secondo l’ultima indagine di McKinsey, le aziende del comparto industriale hanno aumentato sensibilmente gli investimenti in robotica, soprattutto nel settore dell’automotive, food & beverage, life science, healthcare e farmaceutico, logistica, retail e beni di consumo. Si stima che gli investimenti in sistemi di automazione raggiungeranno il 25% della spesa in conto capitale nei prossimi cinque anni.

I PREFERITI

ENEL

5,73€. Ancora nuovi top di periodo. Il superamento della fascia 5,0/5,20 € ha dato nuovo impulso al rialzo. Deutsche Bank conferma il Tp a 6,5€

ERG

28,5€Dopo 2 mesi di continui cali, i prezzi riconoscono la forte fascia di supporto in zona 28/26,5 €. Equita Sim conferma la raccomandazione Molto Interessante e il TP a 37 € dopo che il gruppo ha reso noto l’avvio del parco eolico di Creag Riabhach nella contea di Sutherland, nel nord della Scozia. Il parco, di cui Erg ha gestito la progettazione e costruzione, ha una capacità installata totale di 92,4 MW (basata su 22 turbine Enercon E115 da 4,2 MW ciascuna) e una produzione complessiva a regime di 271 GWh annui, equivalente al fabbisogno di circa 67.000 famiglie. Si tratta di una notizia positiva, ma già incorporata nelle nostre stime per il titolo. Confermiamo la visione positiva su ERG; riteniamo che il contesto per le rinnovabili sia ancora positivo nonostante gli interventi regolatori, grazie al maggiore rendimento degli asset esistenti (scenario prezzi più favorevole) e alla maggiore richiesta di capacità nei prossimi anni per il processo di indipendenza energetica, commentano gli analisti. Akros conferma la raccomandazione Molto Interessante e il TP a 39 €. Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione Molto Interessante e il TP a 37,1 €

NEXI

8,4€, Prova ad allontanarsi dalla fascia dei minimi assoluti: il superamento di 8€ ha dato maggiore consistenza al rimbalzo.

REPLY

117,3€ I prezzi accumulano da nove mesi sopra il forte supporto a 105/100 eu. Gli spazi di rialzo verso quota 170 € giustificano ancora acquisti.

TIM

Fa un massimo di periodo a 0,2568€ poi torna indietro La resistenza in area 0,25€ è molto forte. Superarla aprirebbe la strada per allunghi più duraturi e consistenti.

TINEXTA

24,94€ Completato un segnale rialzista che apre nuovi spazi di rialzo, aggiungendo anche un tassello per arrivare al completamento di un movimento , di ben più alta portata.

WEBUILD

1,47 € Consolida sopra il supporto in zona 1,40/1,38 €. Target minimo in area 1,55€

WIIT

19,6€. Prova ad uscire dal consolidamento nella banda 17-19€. Segnale forte d’acquisto.

TENDENZA

FTSE MIB (25.783).

Allunga ancora su nuovi top di periodo. Superata la fascia 25.500/26mila punti, territorio spianato per tornare sui top del 2021 verso quota 27 mila. Le prime due settimane del 2023 hanno ribaltato il tono negativo dell’anno scorso. In rally soprattutto Europa e Cina/Hong Kong con guadagni che viaggiano già intorno al 9%. Più lenta i Wall Street con rialzi che vanno dal +2% del Dow Jones al +4,4% del NASDAQ. Rallentamento dell’inflazione e ripartenza della Cina sono i due riferimenti principali, mentre lo scenario in Ucraina è ancora molto preoccupante. Due segnali importanti

1) L’indice FTSE 100 in Europa venerdì ha chiusi sui massimi dal maggio 2018 ed è a un soffio dal record storico;

2) l’oro si è portato sui massimi da aprile 2022 con un guadagno del 5% da inizio anno;

PREVISIONI

Exencial Wealth Advisors sostiene che il mercato azionario nell’ultima settimana ha anticipato il rallentamento dell’inflazione e che gli investitori hanno avuto ragione a iniziare l’anno con un atteggiamento positivo. Tuttavia, ci sono “abbastanza problemi” che dovrebbero mantenere l’inflazione elevata per “diversi altri trimestri”, per colpa anche di “distorsioni” in diversi settori dell’economia.

ANALISI FONDAMENTALE

1) PROMOSSI

BUZZI UNICEM –

Mediobanca Securities ha alzato da Neutrale a Interessante il giudizio, con TP che passa da 22,8 a 23 €. Il solido bilancio (330 mln € di cassa netta attesi nel 2022) offre ampio spazio per consolidare pienamente gli asset brasiliani (attualmente in JV) e per implementare il piano di spese per investimenti green di medio termine (2022-2030).

BPER

Mediobanca Securities ha alzato il giudizio da Neutrale a Interessante e il TP passa da 2,55 a 2,7 €. Per gli analisti le banche sovraperformeranno nel 2023 grazie a crescita dell’utile e ai dividendi, con BPER e UNICREDIT che emergono in termini relativi nel settore. Su BPER il rating sale dal momento che gli esperti vedono un interessante caso di investimento, basato su fondamentali forti e sottovalutati.

DANIELI

Mediobanca Securities ha alzato da Neutrale a Interessante il giudizio, con TP che passa da 25,8 a 26,8 €. Gli analisti citano il solido bilancio e il competitivo pacchetto tecnologico che garantisce soluzioni efficienti su energia e costi per decarbonizzare la produzione di acciaio.

ITALGAS

Deutsche Bank alza il Tp da 5,3€ a 5,5€

MONCLER

Intesa Sanpaolo ha alzato il TP da 55 a 59,5 €, confermando la raccomandazione Interessante. “In seguito alla decisione della Cina di riaprire i suoi confini da inizio gennaio, abbiamo aumentato la nostra stima di crescita dei ricavi 2023 dal 10% all’11,5% anno su anno”, spiegano gli analisti.

PIAGGIO

Mediobanca Securities ha alzato da 3 a 3,2 euro il TP, confermando la raccomandazione Neutrale. Gli analisti hanno incrementato le stime di risultato netto del 5% per il 2022 e il 2023 e del 6% per il 2024. MB cita il “momento positivo per le due ruote”.

SALVATORE FERRAGAMO

Mediobanca Securities ha alzato da poco Interessante a Neutrale il giudizio, con TP che passa da 14,8 a 16 €. Gli analisti vedono il gruppo meglio posizionato per portare avanti la ristrutturazione, sostenuto anche dalla riapertura della Cina.

SAIPEM

Mediobanca Securities ha alzato da 1,2 a 1,5 € il TP confermando la raccomandazione Interessante. Gli analisti hanno migliorato le stime di Ebitda del 6% sul 2023 e del 5% sul 2024 e ritengono che il mercato non abbia ancora colto in pieno il potenziale dei risultati di Saipem nei prossimi anni.

SARAS

Equita Sim ha alzato del 17% le stime 2022, su cui conferma la raccomandazione HOLD e il TP a 1,3 €. I fondamentali della raffinazione sono rimasti solidi nel quarto trimestre 2022 e in avvio di 2023. I margini sul diesel si sono mantenuti su livelli elevati anche nel quarto trimestre 2022 e il margine di raffinazione ha mostrato un buon miglioramento sequenziale. Manteniamo invariate le stime sul 2023 e il 2024″, aggiunge Equita. A fine novembre 2022 abbiamo ridotto la raccomandazione su Saras a HOLD in funzione delle implicazioni della tassa sugli extraprofitti e dei dati sulle scorte di diesel, che sono rientrate nel range storico di oscillazione sia in Europa che negli Usa. Riteniamo che la recente forza del diesel possa essere motivata dal restocking di prodotto in vista dell’avvio dell’embargo UE sui prodotti petroliferi russi del 5 febbraio, concludono gli esperti.

SNAM

Deutsche Bank alza il Tp da 5 a 5,2 €

STELLANTIS

Il titolo paga le notizie negative sul settore provenienti da Tesla, che ha annunciato tagli ai prezzi di alcuni suoi veicoli negli Usa. Sul fronte dei giudizi delle case d’affari, si segnala che Mediobanca Securities ha alzato da Neutral a Interessante il giudizio, con TP a 21,1 €. Gli esperti citano la valutazione interessante a cui scambia il titolo e definiscono caute le attese del consenso.

TERNA

Deutsche Bank alza il TP da 6,6 a 7,3 €

2) BOCCIATI

B CUCINELLI

Mediobanca Securities ha ridotto da Interessante a Neutrale il giudizio, con TP confermato a 72 €. Gli analisti definiscono il titolo un investimento più sicuro in uno scenario incerto. Ad ogni modo, l’azione è sui massimi storici è questo fornisce un margine di rialzo molto limitato rispetto al nostro TP, notano gli esperti.

CEMBRE

Akros ha ridotto da Molto Interessante a Neutrale il giudizio, con TP a 30 €. Il rating, scende per tener conto del buon recupero messo a segno dal titolo dai minimi toccati a ottobre e del raggiungimento del loro TP. Cembre è tra i principali produttori europei di connettori elettrici a compressione e di utensili per la loro installazione.

CNH

Mediobanca Securities ha ridotto da Interessante a Neutrale il giudizio, con Tp a 20€. Gli analisti ritengono che le stime del consenso sull’Ebit 2023 già incorporino uno scenario positivo, lasciando poco margine di rialzo. Il titolo, nota MB, è reduce da un +31% dalla fine di settembre.

DIASORIN

Mediobanca Securities ha ridotto da Interessante a Neutrale il giudizio, con TP a 162 €. Il rating, spiegano gli analisti, scende per via della mancanza di catalizzatori di breve termine: dopo la recente performance positiva del titolo, gli esperti non si aspettano un cambio di giudizio significativo per l’azione nel breve termine.

INTESA

Mediobanca Securities ha ridotto da Neutrale a Poco Interessante il giudizio, con TP che passa da 2 a 1,9 € (2,29€ la quotazione corrente). Per gli analisti la banca si trova davanti a un dilemma: mantenere le promesse sulla remunerazione dei soci, potenzialmente tirando i parametri patrimoniali , e mantenere le promesse sul dividendo ma rimodulare quelle sul buyback, difendendo il patrimonio. . La reputazione di Intesa Sanpaolo con gli investitori sul fronte della remunerazione degli azionisti è d’oro e crediamo che il mercato non perdonerebbe una totale o parziale delusione delle promesse sul buyback. Allo stesso tempo, anche un rapporto patrimoniale proforma che si avvicina al 12% sarebbe difficile da perdonare, secondo noi, dato lo status di valutazione a premio”. Per MB Intesa Sanpaolo è una banca di qualità, ma gli analisti vedono rischi da un potenziale poco spazio di manovra per accontentare tutti e la valutazione a premio è un’asticella alta, motivo per cui abbassiamo il rating.

MONCLER

Mediobanca Securities ha ridotto il TP da 75 a 65 €. La raccomandazione è confermata a Poco Interessante. Il TP scende per tener conto di stime limate alla luce dell’impatto della Cina di riflesso alle chiusure che hanno condizionato questo mercato nel 2022. Il titolo è la prima scelta degli analisti nel settore grazie alla posizione competitiva forte del gruppo e alla valutazione interessante.

PRYSMIAN

Mediobanca Securities ha ridotto da Interessante a Neutrale il giudizio, con TP a 40 €. Il downgrade, spiegano gli analisti, segue il forte andamento del titolo nel 2022: Prysmian resta esposta allo sviluppo dell’eolico offshore, ma l’attuale profilo rischio/rendimento appare più bilanciato dopo un 2022 record.

TENARIS –

Mediobanca Securities ha abbassato da Interessante a Neutrale il giudizio, con TP che passa da 20 a 18,5 €. Gli analisti ricordano come il titolo sia reduce da una forte sovraperformance nel 2022. Inoltre, MB assume un approccio più prudente sull’evoluzione dei margini nel 2023-2024.

UNIEURO

Akros ha ridotto da 14 a 12 € il TP, confermando la raccomandazione Neutrale. Terzo trimestre 2022-2023 debole come da attese; stime ridotte verso la parte bassa, spiegano gli analisti. Per Akros i rischi sono legati a un possibile contesto di spese per consumi più debole delle attese e di prezzi dell’energia più alti.

3) CONFERME

ABITARE IN

Intermonte conferma la raccomandazione Interessante e il TP a 8,6 €. Per gli analisti il 2023 dovrebbe mostrare il pieno potenziale del gruppo grazie alla sua offerta unica e alla propensione all’innovazione tecnologica. Per gli esperti la società è in una buona posizione per sfruttare lo sviluppo del mercato residenziale di Milano, un mercato che sta soffrendo una strutturale mancanza di nuovi appartamenti per una popolazione crescente.

PILLOLE DALL’ESTERO

ASTRAZENECA –

Il farmaco Tezspire (tezepelumab) ha ricevuto un parere positivo dall’Agenzia europea per i medicinali per pazienti di età pari o superiore a 12 anni con asma grave.

CATERPILLAR

Gli analisti di Bank of America hanno alzato la raccomandazione sul titolo a Molto Interessante da Neutrale con un TP di $ 295 dal precedente $ 217.

FAST RETAILING

il colosso giapponese della grande distribuzione d’abbigliamento (proprietario della catena Uniqlo ma anche dei brand francesi Comptoir des Cotonniers e Princesse Tam-Tam) ha comunicato per il primo trimestre dell’esercizio 2023 (chiuso lo scorso 30 novembre) un calo dei profitti netti del 9,1% a causa soprattutto delle pressioni inflazionistiche (che hanno spinto in rialzo i costi delle materie) e della frenata delle vendite in Cina. Fast Retailing, che è il titolo di maggiore peso del Nikkei 225, ha chiuso il trimestre con 85,07 miliardi di yen (608 milioni di €) di utile, contro i 90,92 miliardi (650 milioni di €) del consensus di FactSet. I ricavi sono invece cresciuti del 14% annuo a 716,39 miliardi di yen (5,12 miliardi di €), a fronte tuttavia di un’accelerazione più netta per le spese.

INTEL

Il gruppo ha aggiornato la stima del mercato dei PC per il 2023 nella parte bassa del range di 270-295mn di unità (-8%) ed ha fornito una stima del mercato atteso nel medio termine a 300mn di unità. Riteniamo che la nuova stima di TAM sul 2023 (-8% yoy) sia già in parte catturata dal consenso (ricavi Client Computing 2023 attesi a -9% e pertanto non dovrebbe portare a revisioni significative di stime anche considerando i commenti di TSMC circa una ripresa dei volumi consumer electronics nel 2H23.

PHILIPS

E’ la prima azienda di tecnologia sanitaria ad avere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ dell’intera catena del valore approvati dall’iniziativa Science Based Targets (SBTi).

PROCTER & GAMBLE

Gli analisti di Raymond James hanno confermato il rating Interessantee alzato il TP da 165 a 170 dollari.

THALES

Gli analisti militari nei centri operativi affrontano sfide significative nell’estrarre informazioni rilevanti dagli enormi volumi di dati. Pertanto, grazie all’analisi dei dati in tempo reale potranno sviluppare strategie militari avanzate con maggiore efficienza.

OBBLIGAZIONI

BTP a 3,97%, sui minimi da inizio dicembre.

ENERGIA

PETROLIO

In calo dello 0,7% a 79 dollari il barile. La scorsa settimana è salito dell’8,5% per l aumento della domanda cinese. Il bilancio da inizio 2023 resta tuttavia in leggero ribasso, -1,7%, perchè ci sono i timori di una recessione globale guidata dalle aggressive politiche delle banche centrali

GAS

E’ sceso sotto 65 euro al megawattora, giu’ del 50% da un mese a questa parte e dell’80% da agosto

VALUTE

L’euro apre in rialzo sopra quota 1,08 dollari. Sul biglietto verde continua a pesare la frenata dell’inflazione Usa a dicembre che apre lo spazio a un rallentamento della stretta monetaria della Fed.

ORO

Poco mosso, ma sui massimi di medio periodo, a 1.920 dollari. La rottura convinta di area 1.800 usd ha aperto la strada al ritorno verso i top assoluti oltre i 2mila usd. C’è ancora spazio per comprare.

Frase del Giorno

“Non hai davvero bisogno di fare leva in questo mondo. Se sei intelligente, guadagnerai un sacco di soldi senza prendere denaro in prestito.” (Buffett).