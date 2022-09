L’andamento della Borsa di Milano

Piazza Affari, partita in lieve calo, è in rialzo sulla scia di un risultato netto alle elezioni politiche. La Borsa, poco dopo l’apertura, sale infatti dell’1,4 per cento per poi attestarsi intorno allo 0,60 per cento. Il differenziale tra Btp e Bund è in lieve aumento rispetto alla chiusura dello scorso venerdì, a 235 punti base, con un rendimento decennale in aumento del 4 per cento circa.

Intanto, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha abbassato le previsioni di crescita mondiale per il 2023: il Pil globale dovrebbe crescere del 2,2 per cento, una revisione al ribasso rispetto al 2,8 per cento annunciato a giugno. Secondo quanto annunciato dall’organizzazione con sede a Parigi, la crescita della zona euro sarà solamente dello 0,3 per cento, contro l’1,6 per cento stimato in precedenza.