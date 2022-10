La Lagarde butta giù le Borse, l’analisi della giornata di oggi

L’andamento della Borsa di oggi

Christine Lagarde accelera il ribasso delle Borse. In una conferenza a Washington annuncia che, contrariamente alle stime di molte cassandre non c’è recessione in Europa. Quindi il rialzo dei tassi può continuare: “L’Eurozona non è in recessione e la disoccupazione è ai minimi” annuncia il capo della banca centrale. I mercati alzano bandiera bianca. Milano scende dell’1,27%, sondando al ribasso la soglia dei 20.500 punti.

Resta la peggiore d’Europa nonostante anche Francoforte (-0,37%), Parigi (-0,25%) Londra (-0,9%) siano in calo. La presidente della Bce con le sue parole toglie molte speranze agli investitori. Aggiunge che a Francoforte stanno studiano le modalità per fermare anche le ultime raffiche del bazooka monetario. Si tratta dei riacquisti dei titoli in scadenza, In gergo si chiama “quantitative tightening” e indica lo stop completo al programma di sostegno. I collocamenti torneranno completamente in mano al mercato. Non certo una bella notizia per il nuovo governo.