Fed e Bce fanno sonnecchiare i mercati: Milano apre intorno alla parità

Borsa Milano apre poco mossa, intorno alla parità

Le Borse europee aprono poco mosse in vista dei direttivi della Fed e della Bce di domani e giovedì. C’è attesa anche per le numerose trimestrali in arrivo, tra cui quelle delle big tech statunitensi. Nelle prime contrattazioni a Londra perde lo 0,3%, Francoforte cede lo 0,26%. Parigi lima uno 0,05% a 7.078,18 punti. Piazza Affari viaggia intorno alla parità. Il listino è trainato dalle banche a cominciare da Unicredit che dopo aver faticato a fare prezzo per eccesso di domanda sale dell’8%. Seguono Banco Bpm e Intesa.

Per il resto seduta di assestamento per le borse, senza indicazioni grafiche di rilievo. La discesa è giustifica da almeno tre fattori:

1) Il robusto rally avviato dal primo gennaio. Sui livelli di ieri molti indici potrebbero mettere a segno uno dei mesi di gennaio migliori della loro storia. Il Nasdaq e il nostro FtseMib, per esempio;

2) l’imminenza degli appuntamenti con i meeting dei banchieri centrali, che potrebbero sorprendere con qualche indicazione sopra le righe, perciò è meglio mettere un po’ di fieno in cascina;

3) il doppio dato negativo di ieri su inflazione della Spagna (che ha corso a un ritmo superiore alle attese in gennaio) e economia della Germania (che ha rallentato più del previsto nel quarto trimestre). Dati che vanno meditati e approfonditi meglio.

I titoli

FERRARI

Websim si aspetta un trimestre positivo grazie ad una robusta crescita dei volumi e all’effetto cambi. Giudica il titolo poco interessante con Tp a 202€

PRYSMIAN

Ieri Bloomberg ha riportato che Valerio Battista, Ceo dai tempi dello spin-off di Pirelli Cavi nel 2005, non cercherà un ulteriore mandato quando l’attuale mandato scadrà nel 2024.

Secondo l’articolo, il prossimo traguardo operativo per Prysmian potrebbe essere il raggiungimento di 2.0 mld di Ebitda nel medio periodo (da circa 1.5 mld stimato nel 2022). Per Websim giuduzio Netrale e Tp a 35€.