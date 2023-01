L'anno parte in rialzo per le Borse. A Milano occhio a Saipem e ai Btp

L’apertura delle Borse del 2023

Chiusa Wall Street che comincerà l’anno domani. Questo renderà meno significativa la seduta in Europa. A Piazza Affari Ftse Mob parte in rialzo così come EuroStoxx50. Stesso discorso per il Dax di Francoforte. Questa settimana il focus sarà sull’inflazione di dicembre nell’Eurozona in agenda venerdì insieme alle dichiarazioni del capo economista della Bce Philip Lane. Previsto un calo al 9,6% rispetto al 10,1% di dicembre.

In Spagna, i prezzi hanno registrato un rallentamento più marcato delle attese. Nei prossimi giorni, pubblicano Germania, Francia e Italia. Venerdì è previsto un altro appuntamento fondamentale. Forse il più importante della settimana in quanto riguarda il mercato del lavoro Usa. Un calo dell’occupazione provocato dal forte aumento dei salari potrebbe indurre la Fed a ripensare le restrizioni alla politica monetaria. Mercoledì saranno pubblicati i verbali dell’ultima riunione di dicembre nella quale 17 dei 19 partecipanti hanno previsto un tasso di fine ciclo oltre il 5%. Infine, da menzionare anche l’Indice manifatturiero (mercoledì) e servizi (venerdì), entrambi attesi in calo secondo il consenso raccolto da Bloomberg.

TITOLI CALDISSIMI

SAIPEM

Sadif ha alzato il target da 1,12 a 1,26 euro, rafforzando il giudizio d’acquisto.

SOTTO LA LENTE

MPS

La positiva conclusione dell’operazione di aumento di capitale per 2,5 miliardi a novembre e la realizzazione di importanti azioni previste nel Piano Industriale 2022-2026, fanno ritenere a Mps “che siano superati i dubbi significativi sulla continuità aziendale che erano stati dichiarati nelle rendicontazioni precedenti al 30 settembre 2022, segnando una positiva svolta nella gestione della Banca”. Lo sottolinea in una nota l’istituto senese, “in ottemperanza all’informativa mensile al mercato richiesta da Consob” che non ha nuovi aggiornamenti dopo novembre scorso.

ANALISI DELLA TENDENZA

FtseMib (23,892)

Completa l’anno peggiore dal 2018 con un bilancio del -13%. Graficamente, sembra delinearsi nella banda 23mila – 25mila il range all’interno del quale i prezzi rimarranno ancora per un po’.

PREVISIONI

Il 2022 si è rivelato l’anno peggiore dal 2008 per Wall Street e dal 2018 per molte borse europee. Il futuro dipenderà da tre fattori: 1) inflazione; 2) covid- in Cina; 3) guerra in Ucraina con le sue ricadute sui prezzi dell’energia.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: PROMOSSI

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI:BOCCIATI

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: CONFERME

ASCOPIAVE

Intesa Sanpaolo conferma il Tp a 2,7€ dopo che l’azienda ha acquistato con Hera (Tp a 4€) del 92% di Asco TLC da Asco Holding e dalla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno. Il trasferimento delle azioni avverrà nel primo trimestre 2023.

ENEL

Mediobanca Securities conferma rating Outperform e TP di 7 € dopo che il gruppo ha perfezionato la cessione dell’intera partecipazione nella società brasiliana di distribuzione di energia elettrica Celg Distribuicao (Enel Goias). L’azienda, ricordano gli esperti, ha indicato che nel complesso l’operazione ha generato un effetto positivo sull’indebitamento netto consolidato pari a circa 1,5 mld di euro. Equita Sim conferma TP di 6,6 €

ENI

Intesa Sanpaolo conferma il TP di 16,6 €, dopo che Plenitude, ha acquisito l’impianto fotovoltaico di Kellam da 81 Mw situato nel nord del Texas, a 80 km dal complesso metropolitano di Dallas Fort Worth. A detta degli esperti l’acquisizione rappresenta un passo importante verso il consolidamento della presenza dell’azienda in Texas e nel mercato energetico americano e contribuirà al processo di transizione energetica intrapreso dal gruppo e agli ambiziosi target di Plenitude di Carbon Neutrality entro il 2040.

MAIRE TECNIMONT

Akros conferma il TP di 4 €. Gli esperti apprezzano il Memorandum od Understanding con NTPC in quanto conferma il know-how del gruppo nel segmento della Chimica Verde e il forte posizionamento competitivo in India.

WIIT

Intesa Sanpaolo conferma il TP pari a 29,4 €, dopo che l’ annuncio di un nuovo bond da 20 mln euro.

PILLOLE DALL’ESTERO

CELLNEX

Ha installato, in accordo con la squadra di calcio del Real Betis Balompie’, un Distributed Antenna System (DAS) nello Stadio Benito Villamari’n di Siviglia al fine di permettere ai tifosi del Club spagnolo di accedere alle immagini della partita in diretta tramite i propri dispositivi mobili. L’infrastruttura è in grado di fornire a tutti gli spettatori del match una copertura mobile ottimale, anche nel caso in cui lo stadio raggiunga la sua capacità massima, ovvero 60.000 spettatori.

HUAWEI

Chiude il 2022 con ricavi sostanzialmente invariati rispetto al 2021. Segnale, nota Reuters, che la frenata del business del colosso cinese delle infrastrutture di rete si è esaurita dopo che nel 2019 l’amministrazione di Donald Trump aveva imposto un divieto commerciale contro Huawei, citando problemi di sicurezza nazionale. Secondo quanto dichiarato dal chairman Eric Xu nella tradizionale lettera di fine anno, il 2022 dovrebbe chiudersi con ricavi per 636,9 miliardi di yuan (85,9 miliardi di euro), in crescita dello 0,4% annuo.

LOCKHEED MARTIN

La Sikorsky (Lockheed Martin) ha chiesto il blocco del contratto per l’elicottero di nuova generazione assegnato alla Bell di TEXTRON. La società, che ha presentato la sua protesta al Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti, ha dichiarato di avere il supporto del partner BOEING. All’inizio di questo mese, l’esercito ha concluso una competizione lunga anni per trovare un sostituto per l’elicottero Black Hawk dopo aver assegnato il contratto all’unità di Textron. Il contratto vale potenzialmente circa 70 miliardi di dollari per sostituire più di 2.000 elicotteri UH-60 Black Hawk di classe media costruiti da Sikorsky dagli anni ’70. La presentazione di una protesta da parte di Lockheed e Boeing innesca una revisione legale formale da parte del GAO e richiede una decisione entro 100 giorni, ha affermato l’agenzia. L’esercito riconosce la decisione di Sikorsky di presentare istanza di protesta e rispetterà i requisiti del GAO, ha affermato un portavoce

KNIGHTSCOPE

L’azienda di Mountain View ha ricevuto quattro nuovi contratti per complessivi sette robot. Knightscope è specializzata nella produzione di robot autonomi per la sicurezza. Il titolo aveva debuttato a Wall Street in gennaio ma da allora ha perso quasi il 90% del suo valore.

NETFLIX

Kenneth Leon, analista di Cfra, ha cambiato radicalmente la sua raccomandazione da SELL a BUY. Leon ha anche alzato il prezzo obiettivo sul titolo da 225 a 310 $. “Pensiamo che sarà difficile per i concorrenti stare dietro a Netflix, uno dei pochi fornitori di streaming profittevoli su scala globale” Secondo quanto riporta MarketWatch, il consensus di FactSet, composto da 45 analisti, per il 49% ha un giudizio BUY su Netflix (44% HOLD e solo 7% SELL).

NOVAVAX

La biotech del Maryland ha annunciato di avere ultimato il collocamento di 150 milioni di titoli convertibili (con scadenza nel 2027 e rendimento del 5,00%). Novavax ha anche chiuso l’emissione di 7,5 milioni di azioni ordinarie. L’incasso complessivo è stato pari a 250 milioni di dollari. Novavax resta in declino di oltre il 93% da inizio 2022.

OBBLIGAZIONI

II 2022 si è rivelato un anno terribile. Il TBond ha perso il -19,20%. In Europa cali senza precedenti: Bund -22%, Btp -25%. I rendimenti del decennale italiano ha raggiunto quota 4,66%. Il top che può rappresentare una buona occasione di acquisto..

ENERGIA

Petrolio

Future chiusi. Il Brent ha terminato il 2022 con un aumento del 10,0% dopo essere cresciuto del +50% nel 2021. Il West Texas Intermediate (WTI) è cresciuto del +6%, dopo un +55% nel 2021.

Gas

Apre in caduta del -6% a 71,50 euro per mwh, nuovo minimo da febbraio. Notizia molto positiva sul fronte dell’inflazione.

VALUTE

L’ euro tratta a 1,070 sul dollaro. Ieri la Croazia è diventato il ventesimo paese della zona euro. Christine Lagarde ha diffuso un comunicato nel quale afferma che l’euro si dimostra una valuta in grado di attrarre, nuovi Paesi.

ORO

Ha terminato il 2022 a 1.823 dollari sui massimi da giugno. Il consolidamento oltre 1.800 dollari ha aperto la strada al ritorno verso i top assoluti oltre 2mila dollari.

Frase del giorno:

