Piazza Affari parte bene sulla scia di Wall Street. Banco Bpm e Eni sotto la lente

L’apertura della Borsa di Milano

Partenza positiva in attesa di una giornata con molte novità. L’attenzione si sposterà tra poche ore sull’inflazione di novembre degli Stati Uniti: il dato viene comunicato alle 14.30. I dati potrebbero innescare un balzo del +10% dell’S&P 500 se il ritmo sarà ben al di sotto delle aspettative, poiché gli investitori sono posizionati in modo difensivo, ha affermato JPMorgan. Il consenso è che gli aumenti dei prezzi si siano raffreddati abbastanza da giustificare un aumento più contenuto della Fed domani.

La crescita dei prezzi dovrebbe rallentare a +0,3% su base mensile e a +7,3% su base annua, da +0,4% e da +7,7% di ottobre. “Credo che entro la fine del prossimo anno vedremo un’inflazione molto più bassa se non ci sarà uno schock imprevisto”. L’ha detto alla Cbs Janet Yellen, attuale Segretario al Tesoro Usa ed ex governatore della Fed. La la Yellen ha ammesso che “c’è un rischio di recessione” ma a suo avviso “certamente non è qualcosa di necessario per abbassare l’inflazione”.

I titoli caldi di oggi

BANCO BPM:

Enasarco paga 3,4 euro per comprare l’1,97% della banca. Il prezzo contiene un premio dell’8% sulle quotazioni di ieri.. Si riaccende la speculazione.

ENI

Stifel avvia la copertura con un giudizio positivo e target 19,10 euro. Il petrolio rimbalza dell’1,4% per il secondo giorno di seguito.

I titoli sotto la lente

Generali. Nel corso della mattinata la società tiene una presentazione dedicata all’impatto dell’azione dei nuovi criteri contabili.

Saipem. La Corte d’Appello di Algeri ha accettato i documenti di difesa presentati dalla società

Tim. Giovedì il primo incontro tra il ministro Urso e i rappresentanti dei principali azionisti, lo riporta Reuters. Oggi c’è l’audizione in Senato del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti.

Unicredit. Cederà un portafoglio di crediti problematici fino a 550 milioni di euro, nell’ambito della strategia di riduzione delle esposizioni deteriorate.

Che cosa si dice a Piazza Affari

In un report settimanale dal titolo “Rialzi dei tassi vicini alla fine”, Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer UBS WM Italy, ha così analizzato lo scenario dei mercati.” Sul mercato azionario rimaniamo neutrali favorendo le strategie di protezione del capitale e i titoli value, che presentano valutazioni contenute, e quelli che distribuiscono buoni dividendi.

Privilegiamo i settori più difensivi, come sanità e beni di prima necessità, mentre le nostre aree meno preferite sono i titoli più esposti al ciclo economico e ai rialzi dei tassi: industriali e tecnologici.

I rendimenti obbligazionari sono tornati a essere interessanti e probabilmente vicini al picco per questo ciclo economico. Nel reddito fisso preferiamo i titoli di alta qualità con scadenze medio-lunghe e il corporate investment grade con scadenze brevi. Siamo più cauti sull’high yield statunitense, che potrebbe risentire maggiormente di un rallentamento economico e di una minore liquidità”.

Per Equita “i mercati azionari hanno registrato un forte rimbalzo da inizio ottobre (global equities +12%) soprattutto grazie alle speranze di un pivot dei tassi da parte delle banche centrali”, viste rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi stessi, “a seguito dei segnali di indebolimento dell’inflazione soprattutto negli Usa. Dopo il recente rimbalzo del mercato, il posizionamento del mercato ci sembra ora meno estremo e questo invita a una maggior cautela nel breve termine in assenza di segnali positivi sul fronte macroeconomico. In termini di posizionamento, continuiamo a preferire i titoli di qualità rispetto ai ciclici, manteniamo un posizionamento neutrale sui finanziari e un leggero sovrappeso sulle utility”,

Analisi della tendenza

La tendenza di breve del FTSE MIB è moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 24.335,8 e supporto a 24.239,5. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 24.432.

L’angolo degli analisti

Promossi

ENEL

Ubs ha alzato da 5,9 a 6 € il TP, confermando la raccomandazione BUY. Gli esperti hanno rivisto stime e valutazione “post Capital Markets Day” di novembre.

NEXI

Morgan Stanley ha alzato il target price a 10,25 euro da 10 euro.

Bocciati

OVS

Akros ha ridotto da BUY a Neutral il giudizio, confermando il TP a 2,4 €. “L’azione ha raggiunto il nostro TP. Cambiamo il rating da BUY a Neutral” Akros si aspetta che i risultati del terzo trimestre 2022 segnino un andamento piatto dei ricavi, con un aumento dei prezzi e un calo dei volumi, e un Ebitda penalizzato da un contesto di maggior inflazione.

Replay

Intesa Sanpaolo ha ridotto da 149,1 a 133,4 € il TP. La raccomandazione è confermata a ADD. Replay è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digital.

Tod’s

Equita ha ridotto da 33,2 a 30,6 € il TP essendo venuto meno l’ incasso del diritto di recesso. La famiglia Della Valle, ricordano infatti gli analisti, ha deciso di non procedere con la fusione mediante incorporazione di Tod’s in DeVa Finance, rinunciando quindi al delisting delle azioni Tod’s.

Pillole dall’estero

ESSILORLUXOTTICA – Citigroup ha avviato la copertura con rating BUY e TP a 210 €.

GENERAL ELECTRIC – Una joint venture tra General Motors e LG Energy Solutions si è aggiudicata un prestito governativo da 2,5 mld $ per la realizzazione di un nuovo impianto per le batterie a ioni di litio.

META – Ha scelto il Politecnico di Milano per realizzare uno studio accademico indipendente sui rischi e le opportunità del metaverso, nell’ambito di un progetto che prevede da parte di Meta un investimento di 2,5 milioni di dollari in Europa. Grazie al Fondo per i programmi e la ricerca XR, gli accademici di sette Paesi europei, tra cui l’Italia, esamineranno come le tecnologie del metaverso si interfacceranno su temi quali la privacy, la sicurezza, l’inclusione e il futuro del lavoro.

MICROSOFT – Acquisirà una quota del 4% di London Stock Exchange Group ) nell’ambito di un accordo commerciale a lungo termine per favorire la migrazione della piattaforma dati dell’operatore di borsa nel cloud. Lo ha reso noto la società britannica.

RIVIAN – Ha messo in pausa i piani per la produzione di furgoni commerciali elettrici in Europa e ha dichiarato di “non perseguire più” l’accordo stipulato con Mercedes-Benz“

ROLLS-ROYCE – JP Morgan ha ribadito il rating SELL e ha aumentato il TP da 60 a 70 sterline.

VOLKSWAGEN – Punta ad aumentare la quota di mercato in Nord America dall’ attuale 4% al 10% entro il 2030. Lo ha dichiarato il CEO regionale Pablo Di Si alla stampa tedesca, aggiungendo che il gruppo intende produrre più modelli Suv elettrici in Usa.

Obbligazioni

I bond governativi si sono indeboliti anche ieri in modo frazionale. Rendimento del Treasury decennale a 3,60%. Il Bund riparte da 1,94%. BTP a 3,81%. Acquistare se il titolo Usa supera il 4%, il Bund oltre il 2% e il Btp al di sopra del 4%

Petrolio

Stamattina sale a 74 dollari il barile. La società di gestione dell’oleodotto Keystone, l’infrastruttura che attraverso l’America Settentrionale da Nord a Sud, non ha ancora fornito indicazioni precise sui tempi di riavvio del flusso, ancora interrotto a causa di un incidente nel Kansas.