L’apertura della Borsa di Milano

L’apertura della Borsa di Milano per la crisi del governo Draghi sarà burrascosa. Il barometro dei future indica piena tempesta essendo in ribasso del 4% che potrebbe aggiungersi all’1,6% perduto oggi. Non si salvano nemmeno i Btp. La caduta del governo Draghi ha appiattito anche i rendimento dei titoli di Stato italiani su quelli della Grecia. I bond di Atene con scadenza a due anni vengono ormai giudicati meno rischiosi di 13 punti base dei Btp di analoga durata, e quelli a 10 anni separati da solo 7 punti, il minimo da inizio 2022.

David Zahn, capo del reddito fisso europeo di Franklin Templeton, ha ipotizzato che lo spread Btp-Bund possa schizzare a 300 punti base se i mercati non saranno convinti dallo strumento anti-frammentazione della Bce. Si tratta a questo punto di stabilire se la Bce varerà lo strumento oppure aspetterà di capire l’evoluzione della situazione politica italiana.