Partenza positiva per la Borsa di Milano, il giallo Pos coinvolge Nexi

L’apertura della Borsa di Milano e le azioni da seguire

Reazione d’orgoglio di Milano che guadagna nelle prime battute lo 0,435 che a questo punto non sogna più il rally di Natale. L’antica saggezza dice che questo è il momento di comprare. Ma forse è meglio aspettare ancora considerando che il prossimo dato sull’inflazione arriverà a metà gennaio. L’indiceS&P ha lasciato sul terreno oltre il 2% e si appresta a chiudere dicembre in rosso del 5,5%. In Cina il Covid si sta diffondendo rapidamente nelle grandi citta’ e in particolare a Pechino, dopo che le autorità hanno allentato i controlli e stanno smantellando la rigida politica dello zero Covid.

Tokyo cede oltre l’1%, mentre la Boj, che si riunirà questa settimana potrebbe rivedere l’anno prossimo il target di inflazione del 2%, concordato tra il governo e la banca centrale, per avere un approccio più flessibile, tener conto delle pressioni inflazionistiche e invertire la sottovalutazione dello yen, che quest’anno ha perso il 15% nei confronti del dollaro. In ribasso anche Hong Kong e giù di oltre l’1% Shanghai e in rialzo invece i prezzi del petrolio, sulla scia delle riaperture in Cina.

TITOLI CALDISSIMI

Salcef acquista Ventura Costruzioni Ferroviarie, per crescere nel settore in vista degli investimenti finanziati dal Pnrr

SOTTO LA LENTE

A2A

Si è aggiudicata quattro lotti per le forniture di energia elettrica alle microimprese.

Enel

Secondo indiscrezioni, il ceo Franceso Starace potrebbe essere confermato alla guida della società.

Eni

I ministri dell’energia dell’Unione Europea si ritrovano oggi per discutere del price cap. Secondo indiscrezioni si cerca un’intesa intorno a188 euro MWh. Un valore che potrebbe accontentare tutti perché sta a cavallo delle proposte arrivate nel corso delle precedenti settimane.

Nexi

L’emendamento del governo pensato per eliminare la norma sul pos contiene un “refuso”. Nel testo bollinato si prevede la soppressione dell’intero articolo 69 della manovra, che contiene anche l’innalzamento del tetto al contante a 5mila euro. Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo ieri sera alla Camera ha ammesso che c’è un errore. “Mi assumo la responsabilità di un errore della Ragioneria”, ha detto il ministro. Andrà corretto con la soppressione solo del comma 2.

Ovs

Il piano di buyback continuerà, ma non allo stesso ritmo di prima. Lo ha detto l’AD Stefano Beraldo nel corso della call con gli analisti sui risultati del terzo trimestre.

ANALISI DELLA TENDENZA

FtseMib (23.800). Prezzi respinti bruscamente dalle resistenze in zona 25mila punti, prese d’assedio più volte nelle ultime sei settimane. A questo punto si riducono drasticamente le possibilità di un suo superamento entro la fine dell’anno.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: I BUY DI OGGI

A2A

Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a 1,84 € (1,27€ la chiusura di ieri). Gli analisti citano tre ragioni per il BUY. Primo: la decisione del management di tagliare gli investimenti 2023-2026 per tenere il debito sotto controllo e confermare la politica del dividendo.. Secondo: l’obiettivo di Ebitda 2023 a 1,6 mld (+7% rispetto all’anno scorso), nonostante il cap al prezzo della generazione idroelettrica a 58 €/MWh. Terzo: il titolo tratta su multipli 2023 interessanti, conclude Equita.

Banco Bpm

Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a 4,2 € (3,25€ la chiusura). BANCO BPM conferma un ampio buffer patrimoniale, commentano gli analisti.

Buzzi Unicem

Bestinver conferma la raccomandazione BUY e il range di valutazione 25-27 € (17,7 la chiusura) dopo che il gruppo ha rimborsato in anticipo un bond da 500 mln euro al 2023. In generale, per Bestinver il titolo continua a scambiare a sconto eccessivo rispetto ai concorrenti.

Finecobank

Akros conferma la raccomandazione BUY e il TP a 16,5 € (15,12 la chiusura) La società, nota Akros, conferma il suo basso profilo di rischio e la sua capacità di generare eccesso di capitale.

Ovs

Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 2,9 € (2,22€ la chiusura. dopo i conti del terzo trimestre. I risultati sono stati solidi, tenendo conto del difficile contesto per le famiglie e delle condizioni meteo sfavorevoli a ottobre. Per gli esperti ora le loro stime e quelle del consenso sul quarto trimestre appaiono prudenti. Akros ha alzato da Neutral a BUY il giudizio, con prezzo obiettivo che sale da 2,4 a 2,5 €. I conti del terzo trimestre sono stati leggermente migliori delle attese degli analisti, che puntano l’attenzione sulle indicazioni sulle vendite nella prima parte del quarto trimestre, molto più alte delle nostre stime. Kepler Cheuvreux conferma la raccomandazione BUY e il TP a 2,5 €. Il terzo trimestre è stato condizionato da un debole ottobre per via del clima caldo, ma meno negativo di quanto temuto, spiegano gli analisti.

Stellantis

Stifel alza a 17 dollari il target price.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: BOCCIATI

Fiera Milano

Akros conferma la raccomandazione Neutral, con TP che scende da 3,4 a 3 € (2,9 € la chiusura) Gli analisti citano l’abbassamento della stima 2023 per via dei maggiori costi dell’energia.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: HOLD E NEUTRAL

Fiera Milano

Equita Sim conferma la raccomandazione HOLD con TP a 3,8 € sulla base delle nuove stime

Fincantieri

Equita Sim conferma la raccomandazione HOLD e il TP a 0,49 € dopo l’approvazione del nuovo piano industriale 2023-2027. I target per il 2023 e il 2024 non sono ancora stati forniti ma la società ha indicato che si aspetta un ritorno a utile netto solo nel 2025 rispetto a nostre stime di ritorno all’utile già nel 2023. Pensiamo che l’indicazione implichi target di breve periodo più deboli delle attese (il margine lordo dovrebbe essere meno del 6% rispetto al nostro 6% al 2023 e 6,8% al 2024).

Philogen

Mediobanca Securities conferma la raccomandazione Outperform e alza da 25,3 a 25,9 € il TP (13,7 € la chiusura) società attiva nel settore delle biotecnologie, specializzata nella ricerca e sviluppo di prodotti farmaceutici per il trattamento di patologie ad alto tasso di letalità. Gli analisti citano l’interessante profilo rischio-rendimento, legato al potenziale di medio periodo e alla pipeline clinica diversificata. Solida, aggiunge MB, la posizione di cassa.

PILLOLE DALL’ESTERO

Adobe

La software house statunitense ha chiuso il quarto trimestre sopra le attese.

Boeing

Il gruppo sta cercando di chiudere prima delle vacanze natalizie un mega ordine per i suoi jet 737 Max con il nuovo proprietario di Air India Ltd, Tata Group. L’accordo finale dovrebbe includere da 40 a 50 aerei Max che sono stati costruiti per compagnie cinesi, ma mai consegnati a causa della messa a terra forzata del jet statunitense e dell’aumento delle tensioni commerciali.

Bt Group

Ha annunciato che unirà le divisioni Global ed Enterprise in un’unica divisione B2B, denominata BT Business. La società spiega poi che il motivo della fusione è l’eliminazione di duplicati e lo sfruttamento di sinergie per rafforzare la posizione competitiva. Si prevedono inoltre risparmi sui costi per almeno 100 milioni di sterline entro il 2025.

Elior Group

Exane BNP Paribas ha alzato il rating sul titolo del gruppo del catering a Outperform da Neutral.

Hsbc

La banca londinese una delle più grandi del mondo con 40 milioni di clienti in 63 paesi e un fatturato di 46,5 mld di €, ha annunciato di non essere più disposta a finanziare nuovi giacimenti di gas e petrolio. In passato era stata pesantemente contestata dagli attivisti per aver erogato a tali progetti 8 miliardi di euro nel solo 2021. Le ONG esprimono soddisfazione, invitando le altre grandi banche a fare lo stesso.

Meta Platforms

Ha interrotto la costruzione di due data center a Odense, in Danimarca, e si concentrerà invece su un nuovo tipo di data center utilizzato per l’intelligenza artificiale (AI). Lo ha riferito un portavoce. JP Morgan ha promosso il grupp. Il TP è stato fissato a 150 $ da 115 $ precedente (+30%).

Michelin

Nel complesso i dati di novembre, come quelli di ottobre, disegnano un trend leggermente più negativo rispetto alle previsioni degli analisti.

Moderna

Gli analisti di Morgan Stanley hanno aumentato l’obiettivo di prezzo a 209 $ da 170 $ precedente (+23% circa), per tenere conto dell’opportunità del vaccino personale contro il cancro. Gli analisti si aspettano che MERCK e Moderna inizino gli studi sul PCV di Fase 3 il prossimo anno. Stimano una potenziale dimensione del mercato degli adiuvanti da 30,7 miliardi negli Stati Uniti e in Europa.

Netflix

Digiday ha diffuso un’indiscrezione sul mancato raggiungimento dei target di pubblico promessi agli inserzionisti Stando a quanto riportato da Digiday, al momento Netflix sta infatti consentendo ai clienti che avevano acquistato delle pubblicità di riprendersi indietro i soldi investiti per non aver raggiunto l’obiettivo previsto sul numero di spettatori. Il colosso americano ha infatti registrato sulla piattaforma un’audience pari solo all’80% rispetto a quelle che erano le previsioni.

Repsol

Ha annunciato l’acquisizione di Asterion Energies, gruppo con un portafoglio di 7.700 MW di progetti di rinnovabili in Spagna, Francia e in Italia, per 560 milioni, con un’aggiunta di 20 mln in pagamenti condizionati. Repsol definisce l’acquisizione come una nuova pietra miliare del suo piano industriale che mira ad incrementare la capacità installata in rinnovabili da 6.000 MW nel 2025 a 20mila nel 2030.

OBBLIGAZIONI

Vendite sui bond della zona euro in vista del rialzo dei tassi. . Il rendimento del BTP decennale sale a 4,27%. Spread a 212. Pesa anche la mancata adesione dell’Italia al meccanismo di salvaguardia MES. Bund decennale 2,18%. La probabilità che la Banca Centrale Europea torni ad aumentare i tassi di interesse di 75 punti base è ora “molto bassa”, ha detto Mario Centeno, membro del Consiglio direttivo della Bce, mettendo in guardia dal rischio di una reazione eccessiva all’alta inflazione con misure restrittive.

Petrolio

Il WTI rimbalza dopo due sedute consecutive di ribasso, a 75 dollari il barile, +1%.

Sono previste tempeste nei giorni che precedono il Natale, con il rischio di disagi per i milioni di americani in partenza per le festività. Lo riferisce la Cnn, riportando i dati del National Weather Service. Sono oltre 50 milioni gli americani sotto la minaccia di neve e pioggia. Tra martedì e sabato dal nordovest all’est degli Usa le temperature scenderanno di dieci gradi della media del periodo. Nel Midwest saranno ben al di sotto dello zero. E neanche il sud sara’ risparmiato, con il gelo che colpira’ stati normalmente temperati come Florida e Texas. Persino nella costa settentrionale del Golfo del Messico le temperature potrebbero scendere sotto lo zero.

Gas

In Europa -2% a 113 euro per mwh, sui minimi da 1 mese: Sul tavolo dei negoziati ci sarebbe una proposta di price cap a 188 euro, un terzo in meno della precedente proposta.

Valute

Euro a 1,06 sul dollaro