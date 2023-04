Borsa apertura stabile. Brillano i titoli del lusso al traino di Lvmh

La Borsa di Parigi migliora il record storico

Apertura di Borsa leggermente positiva. A inizio seduta l’indice Ftse Mib è stabile. Cresce più significativamente Parigi (+0,73%) che segna un nuovo record storico trainata da Lvmh. . che sale del 4% dopo risultati migliori delle attese Francoforte (+0,03%) e Londra (-0,05%) sono sostanzialmente piatte. Moncler miglior titolo, in salita di quasi il 3%, mentre Enel perde il 2,6%. Il prezzo del gas sale marginalmente in avvio di seduta sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l’Europa: il future sul metano con consegna a maggio cresce dell’1% a 43,5 euro al Megawattora.

LOTTOMATICA

Lottomatica ha annunciato che intende quotarsi alla Borsa di Milano. Il flottante necessario per la quotazione – si legge in una nota – derivera’ da un’offerta riservata esclusivamente a investitori qualificati dello Spazio Economico Europeo e del Regno Unito e a investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti. Si prevede che l’aumento di capitale, che costituisce la componente primaria dell’offerta finalizzata allo sbarco in Borsa, sara’ pari a 425 milioni di euro. L’inizio della stessa offerta e’ previsto per la fine di aprile.