Apertura Borsa di Milano positiva: corrono le banche

Apertura della Borsa di Milano

Apertura positiva per la Borsa di Milano il secondo giorno dopo il salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs e le parole concilianti della presidente della Bce Christine Lagarde su protezione del sistema bancario e tassi d’interesse. Piazza Affari ha aperto in rialzo dell’1,3%, a 26.299 punti. Milano fa meglio di Londra (+1%). Corrono le banche: Unicredit (+3,7%), Banco Bpm, Bper, Intesa e Mps guadagnano oltre il 2%.

Parla la Fed

Oggi parte il Fomc, la riunione di politica monetaria durante la quale fa Fed dovrà decidere l’entità del rialzo dei tassi di interesse, che attualmente si attestano tra il 4,5% e il 4,75%

Alcuni giorni fa, gli analisti davano per scontato un rialzo dello 0,5%, tuttavia oggi in molti sostengo che l’entità dell’incremento possa essere più contenuta, pari allo 0,25%. I più ottimisti scommettono anche che i tassi possano rimanere invariati.

Infatti, dopo il fallimento di due banche regionali Usa e quello di Credit Suisse, la Banca Centrale dovrà decidere se dare priorità alla lotta all’inflazione, oppure concentrarsi sul mantenimento della stabilità finanziaria.

Gli ingegneri che hanno congegnato in poche ore la fusione a freddo tra UBS e Credit Suisse, hanno lavorato bene, o perlomeno sono stati efficaci nel presentare al meglio un’operazione che per tanti aspettati avrebbe potuto far sorgere dei dubbi. Il prezzo stracciato, gli azionisti ignorati e gli obbligazionisti sacrificati, i miliardi riversati a pioggia dalla banca centrale Svizzera, insomma, i tanti aspetti controversi del salvataggio della seconda banca elvetica, sono stati assorbiti bene dal mercato finanziario.