Borsa di Milano congelata dopo la Fed

Borsa stabile in apertura

Dopo la decisione della Fed e le parole di Powell che hanno fatto chiudere in rosso gli indici americani, anche l’apertura di Borsa di Milano è leggermente negativa. Il Ftse Mib è partito con un moderato -0,, a quota 26.457,86 in apertura. Segno meno anche per le altre principali borse europee: Francoforte -0,25%, Londra -0,45% in attesa della decisione sui tassi della Bank of England.

Powell & Yellen

Come previsto, Powell ha alzato i tassi di 25 punti base, da 4,75% al 5,0%, ma ha accennato a una potenziale pausa sulla scia della crisi del settore bancario. La banca centrale ha ribadito il suo impegno a ridurre l’inflazione al 2%, prevedendo almeno un altro aumento quest’anno, e ha detto che non ha intenzione di tagliare i tassi di interesse nel corso del 2023. ll picco, dunque, potrebbe essere vicino intorno al 5,25%.

First Republic -15%, da +30% del giorno prima. L’agenzia Fitch ha tagliato a B da BB, avvertendo che potrebbe ridurlo ancora.

Analisi Tecnica

Sul quadro generale delle Borse non è cambiato molto. L’indice delle Banche USA ha perso il -4,70%, scivolando di nuovo a ridosso dei minimi dell’anno. Il mercato si è allarmato quando il Segretario al Tesoro Janet Yellen ha detto che Le autorità Usa non stanno considerando un’assicurazione totale dei depositi per stabilizzare il sistema bancario americano. “Non ho considerato o discusso nulla che avesse a che fare con un’assicurazione totale o garanzie dei depositi”, ha spiegato Yellen.

E ci mancherebbe. Semmai le autorità devono intervenire caso per caso, nel momento in cui ci sono situazioni fondamentalmente “sane” finite sono sotto attacco. Annunciare a priori un aiuto a pioggia dello Stato, significa favorire i “furbetti”, che come abbiamo visto non mancano mai. La debolezza delle banche è occasione di acquisto.

Titoli Top

Fra i titoli segnalati questa mattina Risanamento +6% e Inwitt +4,2%. Stabile Saipem