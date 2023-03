La riscossa delle banche: Borsa Milano apre nettamente positiva

Apertura Borsa di Milano: +1,4%

Parte con lo slancio la settimana dei mercati: la Borsa di Milano apre nettamente positiva, anche sulla scia delle notizie relative a First Citizens e Svb, ed è la migliore in Europa. Piazza Affari vola in apertura (+1,47%), trainata dalle banche che provano a lasciarsi alle spalle la crisi di fiducia che ha investito i titoli bancari in tutto il mondo. Bene anche Parigi (+1,26%), seguita da Francoforte (+1,18%) e Londra (0,95%).

Banche alla riscossa

Venerdì si è chiusa una settimana positiva per le principali borse mondiali con l’indice MSCI World cresciuto dell’1,40%, malgrado le forti tensioni sulle banche. Il caso Deutsche Bank è arrivato sui TG di prima fascia. Spesso, osservano gli analisti di Websim-Intermonte quando ciò accade, significa che il peggio è alle spalle. In realtà l’esplosione di volatilità degli ultimi giorni dipende soprattutto dai bruschi aggiustamenti di portafoglio dei grandi investitori, precipitatisi in qualche modo a proteggere le posizioni sulle banche tramite acquisto di CDS. Sul quadro grafico globale delle borse non è cambiato molto. I supporti discriminanti sono rimasti a distanza di sicurezza, mentre gli indici delle banche sono scivolati su supporti di crescente interesse. Fineco e Unicredit guadagnano circa il 2%

CY4GATE

A seguito dei risultati del 2022, Websim-Intermonte migliora la stima sulla Posizione Finanziaria Netta. Ha rimosso i 15 mln di earnout per l’acquisizione di Aurora: nel comunicato stampa CY4 non ha più fornito dettaglio di tale passività, che invece era presente sui conti 2022; ci aspettiamo che la nota ufficiale sarà resa disponibile con l’approvazione finale del bilancio. Da qui l’innalzamento del Target Price a 14.2 euro (da 14.0 euro). Giudizio MOLTO INTERESSANTE