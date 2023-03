La Borsa di Milano apre ancora positiva: continua la risalita dopo la crisi delle banche

Borsa Milano sale per il quarto giorno consecutivo

Anche oggi apertura della Borsa di Milano in territorio positivo e si avvicina nuovamente a quota 27 mila punti. Il Ftse Mib in apertura di Borsa guadagna lo 0,56% e si trova ora intorno ai 26.900 punti. Anche Parigi risale dello 0,5%, mentre è più moderata Londra (+0,2%).

Scende lo stress sulle banche

Gli occhi del mercato restano puntati sul settore bancario, che ieri ha confermato i segnali di riequilibrio. Negli USA l’indice (+2%) è salito per il quarto giorno consecutivo con First National Bank in rialzo del +5,6%. In Europa è cresciuto del +1,90%, terzo rialzo consecutivo, con UBS in guadagno del +3,7%, dopo la notizia del ritorno di Sergio Ermotti, e Credit Suisse in guadagno del +4%. Restano entrambi occasioni d’acquisto.

I costi da distribuire

Tra le ipotesi sul tavolo per stendere una cintura di sicurezza intorno alle banche Usa, secondo Bloomberg le autorità starebbero valutando di scaricare parte dei costi sostenuti per i recenti fallimenti bancari sui grandi istituti americani. Si parla di perdite intorno ai 23 miliardi da distribuire equamente tra pubblico e privato. Una cifra assolutamente non allarmante.

Poste al rallentatore

A Piazza Affari, questa mattina Poste Italiane ha presentato i conti 2022 e in avvio segna un calo dello 0,8% Consolida i guadagni della vigilia St (+1%), Iveco Group sale dello 0,34%, dopo aver annunciato un accordo con Hedin Mobility Group AB per il trasferimento a quest’ultima delle attività di distribuzione e vendita al dettaglio in Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca. In rosso Tenaris (-0,99%) e Tim (-0,81%).