Il gas a 93 euro accende le Borse. Da seguire Leonardo, Maire e Tenaris

L’apertura delle Borse

Partenza positiva a Milano. Due i fattori di spinta: il gas che scende a 93 euro (97 la chiusura di ieri) e Wall Street che vuole chiudere in bellezza un anno molto difficile. I futures sul mercato Usa sono in rialzo dello 0,2%. Hong Kong guadagna il +2,5% grazie alla spinta delle società dell’immobiliare e dell’high tech. Stanotte la China Securities Regulatory Commission, (la Consob locale) ha indicato le linee di intervento governativo per sostenere il listino.

Al settore immobiliare verrà fornita liquidità per ristrutturazioni e fusioni. Verrà rafforzata l’economia digitale per creare posti di lavoro e battere la concorrenza internazionale. L’indice CSI 300 di Shanghai e Shenzen sale dello 0,7%. Nikkei di Tokyo +0,5%. Kospi di Seul +0,8%. I prezzi alla produzione, in Corea del Sud sono saliti in novembre del +6,3%, la crescita più bassa degli ultimi 19 mesi.

TITOLI CALDISSIMI

Leonardo

Accordo su prepensionamento di 400 persone. Consegnato all’Ausrria il primo dei 18 elicotteri ordinati nell’ambito dell’accordo intergovernativo Italia-Austria. Notizia positiva per il titolo.

Maire

Annuncia in due giorni nuovi contratti per circa 1,7 miliardi. Notizia positiva.

Tenaris

Sadif alza il target da 15 a 22,2 euro.

SOTTO LA LENTE

Banca Mps

Il governo sta preparando un tetto a 240.000 euro per lo stipendio annuale dei top manager assunti dal 2023 in banche salvate dallo stato.

Enel

Bruxelles non considera aiuto di stato la garanzia Sace, su linee di credito per 10 miliardi.

Nexi

Il governo intende chiedere alle società del settore di ridurre le commissioni per la transazioni sotto i trenta euro.

Italgas

Completato l’ingresso in Energie Rete Gas.

Juventus

Il governo ha approvato una misura che consente alle squadre di calcio di saldare gli arretrati fiscali in 60 rate. Si tratta di 900 milioni di euro di tasse che dovevano essere pagate entro il 22 dicembre.

Tim

Oggi Vivendi e Cdp dovrebbero discutere delle soluzioni di natura industriale.

ANALISI DELLA TENDENZA

FtseMib . La reazione dai minimi di questa settimana sembra delineare nella banda 23mila – 25mila il range all’interno del quale i prezzi rimarranno ancora per un po’.

PREVISIONI

In arrivo nel primo pomeriggio la lettura finale del Pil degli Stati uniti nel terzo trimestre. Le attese sono per una conferma del +2,9% della stima di fine novembre. Sempre dagli Usa, lo spaccato settimanale sulle richieste dei sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire leggermente a 222.000 rispetto alla precedente rilevazione per 211.000. Sul fronte macro, da segnalare la lettura di dicembre della fiducia dei consumatori Usa che, diffusa ieri, ha visto un rimbalzo – a 108,3 da 101,4 di novembre, contro attese per 101,0 – mentre le aspettative per l’inflazione sui 12 mesi sono scese a 6,7%, minimo da settembre 2021, da 7,1% del mese prima.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: PROMOSSI

IMPIANTI

Integrae Sim ha avviato la copertura con giudizio molto Interessante) e target price a 4,3 euro.

SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI

Integrae Sim ha avviato la copertura sul titolo con giudizio è BUY, il TP è pari a 3 €, ed esprime un potenziale rialzo del 65% circa. Originariamente dedita al recupero e commercializzazione di sacchi juta usati destinati alla raccolta di materiali vari, Saccheria F.lli Franceschetti ha incrementato nel tempo l’ attività, sino a diventare leader nel mercato italiano della produzione e vendita di imballaggi in rafia di polipropilene e a collocarsi tra i primi cinque operatori a livello europeo. Al 31 dicembre 2021 la società ha registrato ricavi delle vendite pari a 19,3 milioni, realizzati per oltre il 90% in Italia.

STM

S&P Global Ratings ha rivisto il giudizio da stabile a positivo. L’indicazione riflette la possibilità che S&P Global Ratings possa alzare il voto nei prossimi 12-24 mesi se i ricavi del gruppo aumenteranno oltre i tassi di mercato, con un margine operativo di oltre il 30%. Gli analisti si attendono che nel 2022 Stm segnerà un +25% dei ricavi, con un margine al 35-36% rispetto al 29,5% segnato un anno fa.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI:BOCCIATI

AVIO

Akros ha ridotto il giudizio da BUY a Neutral, con TP che passa da 12 a 10 € dopo che a circa due minuti e 27 secondi dal decollo del lanciatore Vega C si è verificata un’anomalia poco dopo l’accensione del secondo stadio, che ha portato alla conclusione prematura della missione VV22. Intesa Sanpaolo ha posto in revisione rating e TP. Per gli analisti il fallimento del lancio potrebbe incidere sull’attività di produzione del gruppo e sul suo potere di prezzo e commerciale.

IREN

Akros ha riavviato la copertura con rating Neutral e TP a 1,95 € data l’incertezza regolatoria.

L. Venture

Banca Finnat ha limato il Tp a 0,43 euro, dai 0,50 precedenti.

Terna

Intesa Sanpaolo ha ridotto da ADD a HOLD il giudizio, con TP che passa da 7,9 a 7,1 €. “I trend di decarbonizzazione, elettrificazione e sicurezza implicano ulteriore bisogno di investimenti nella rete di trasmissione dell’energia. Il mercato sta già scontando il mutato scenario sui tassi”, motivo per cui il rating passa a HOLD, spiegano gli analisti.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: CONFERME

Buzzi Unicem

Mediobanca Securities conferma la raccomandazione Neutral e il TP a 22,8 €. La società, sottolineano gli analisti, si è unita alle aziende italiane che hanno deciso di sostenere i propri lavoratori nell’affrontare le bollette dell’energia in aumento. Secondo quanto riferito dai sindacati Buzzi Unicem ha deciso di assegnare un bonus energia straordinario fino a 1.500 € dipendenti.

Ferrari

Mediobanca Securities conferma la raccomandazione Outperform e il TP a 239 €. Il 10% di Ferrari finisce in un trust dell’isola di Jersey. Piero Ferrari, figlio del Drake, ha trasferito la nuda proprietà delle azioni detenute nel Cavallino a una fiduciaria che ha come beneficiari finali la figlia Antonella e i nipoti, Enzo Mattioli Ferrari e Piero Galassi Ferrari. “Nessun impatto rilevante sul titolo, secondo noi”, commentano gli analisti.

Mediobanca

Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 11,7 €. I ratio di capitale dell’istituto, evidenziano gli analisti, sono decisamente superiori ai requisiti Bce Il patrimonio forte lascia spazio a una generosa politica del dividendo o alla possibile crescita esterna.

Plc

Akros conferma la raccomandazione Neutral e il TP a 1,6 € dopo che il gruppo ha sottoscritto un contratto per la costruzione di 4 impianti fotovoltaici in Sicilia, dalla potenza di 1 MW ciascuno, con un primario operatore del settore. Il contratto vale oltre 2 milioni.

San Lorenzo

Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 40,6 € dopo il perfezionamento dell’acquisizione di Equinoxe. L’operazione, commentano gli analisti, è il primo passo per sviluppare la flotta charter il primo programma charter monomarca al mondo.

PILLOLE DALL’ESTERO

BLACKBERRY

Nel terzo trimestre le perdite sono scese da 74 a 4 milioni di $. Su base rettificata il rosso si è attestato a 5 centesimi per azione, contro gli 8 centesimi del consensus di FactSet. I ricavi sono calati da 184 a 169 milioni di $, anche in questo caso comunque sopra ai 164 milioni stimati dagli analisti.

DUFRY

La Commissione europea ha approvato l’acquisizione di Autogrill Nascerà un gigante che servirà circa 2,3 miliardi di persone, con 5500 punti vendita, presenza in 1200 aeroporti, 60’000 dipendenti e un giro d’affari di 13,6 miliardi.

GENERAL MILLS

Nel secondo trimestre profittii crescita da 597,2 milioni, pari a 97 centesimi per azione, a 605,9 milioni, e 1,01 $. Su base rettificata l’EPS si è attestato a 1,10 $ contro gli 1,07 dollari del consensus di FactSet. Nei tre mesi il colosso Usa dei cereali (che vanta in portafoglio marchi come Cheerios, Betty Crocker ma anche i gelati Häagen-Dazs) ha registrato un progresso delle vendite da 5,02 a 5,22 miliardi di dollari, contro i 5,19 miliardi stimati dagli analisti.

MAGNA INTERNATIONAL

ha annunciato di avere raggiunto l’accordo per rilevare Veoneer Active Safety da Ssw Partners per 1,52 miliardi di dollari in contanti. Grazie all’operazione il colosso canadese della componentistica auto potrà ampliare il portafoglio di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Il deal comprende il trasferimento di 2.200 ingegneri.

META PLATFORMS

Manterrà la rotta sul metaverso nel 2023, nonostante il recente abbandono di John Carmack, genio del gaming, che ha definito inconcludente e frustrante la strategia di Mark Zuckerberg. L’azienda nel corso del prossimo anno dovrebbe investire nella divisione metaverse Reality Labs 19,2 miliardi di $, pari al 20% delle sue spese complessive. Questa scelta si innesta nel crescente scetticismo sulla decisione del CEO Mark Zuckerberg di concentrarsi in modo così dispendioso su un settore, il metaverso, poco redditizio e con importanti investimenti. Il CTO (Chief Technology Officer) di Reality Labs, Andrew Bosworth, ha notato in un post sul blog che la società ha pianificato di spendere per la divisione metaverse nel 2023 quanto già investito nel 2022, nonostante una perdita di 9,4 miliardi di $ nei primi nove mesi del 2022.

PHILIPS

Ha comunicato i risultati di nuovi test da cui sono emersi rischi limitati per la salute legati all’utilizzo dei suoi dispositivi per la terapia del sonno.

WPP

sta costruendo un nuovo campus nel quartiere Old Fourth Ward di Atlanta per fornire uno spazio di lavoro di livello mondiale per i propri dipendenti. Il Campus riunirà oltre 400 dipendenti WPP e ospiterà dieci agenzie, tra cui AKQA, BCW, EssenceMediacom, GCI Health, GroupM, GTB, Mindshare, Verticurl, VMLY&R e Wunderman Thompson. Il Campus sarà caratterizzato da un mix di spazi pubblici e privati ​​e sarà situato vicino alla sede centrale di The Coca-Cola Company e ad altri clienti WPP. Fungerà anche da hub per l’industria tecnologica di Atlanta e fornirà spazi dedicati ai clienti per la collaborazione e la crescita di OpenX, un’agenzia su misura creata da WPP nel 2021 dopo la sua nomina a Global Marketing Network Partner di The Coca-Cola Company.

OBBLIGAZIONI

I titoli governativi hanno reagito poco ieri alle sollecitazioni giunte da dati macro e banchieri centrali. L’avvicinarsi del Natale ha ridotto l’attività. . Il decennale degli Stati Uniti si è portato a 3,64% da 3,71%: le aspettative per l’inflazione USA a 12 mesi sono scese a +6,7%, minimo da settembre 2021, da +7,1% del mese prima. Bund fermo a 2,30%. BTP a 4,41% da 4,45%.

ENERGIA

Petrolio

Brent (82,5 dollari) sale dello 0,4%. Si tratta del quarto rialzo di seguito, ieri +2,5% sulla notizia che la scorsa settimana le scorte di greggio USA sono scese di 5,90 milioni di barili. L’API stimava un calo di 3 milioni di barili.

Gas

Apre a 93 euro dopo essere sceso ieri sotto quota 100 euro per la prima volta da giugno. Il ribasso è determinato dall’accordo sul price cap, che ha mitigato la speculazione, ma anche dalle previsioni di temperature miti nelle prossime settimane in alcune regioni dell’Europa. Dovesse tornare sopra quota 100 potrebbe essere avviata una strategia short.

Valute

Il dollaro (1,064 sull’euro) è in prossimità dei minimi del mese. Le più recenti dichiarazioni degli esponenti della BCE hanno stupito per la loro aggressività provocando un ritorno di interesse sulla moneta unica . La Banca Centrale Europea potrebbe aumentare i tassi di interesse al ritmo attuale per un certo periodo di tempo per frenare l’inflazione. Lo ha detto il vicepresidente Luis de Guindos. “Se non facessimo nulla, la situazione potrebbe peggiorare perché l’inflazione è uno dei fattori alla base dell’attuale recessione”, ha detto in un’intervista a ‘Le Monde’ i. “Sono preoccupato che i mercati possano sottovalutare la persistenza dell’inflazione”, ha aggiunto

Oro

Apre in lieve rialzo a 1.818 dollari Sarebbe il terzo giorno consecutivo di permanenza oltre la soglia discriminante dei 1.800 dollari,che non si verifica da luglio. L’interesse crescente per il metallo prezioso si giustifica anche con la prospettiva di un rallentamento dell’economia globale. Una chiusura per fine anno sopra area 1.800 dollari aprirebbe la strada al ritorno verso i top assoluti oltre i 2mila dollari