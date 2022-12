Borse europee, attesa in rialzo. Wall Street festeggia l'inflazione in discesa

L’apertura delle Borse in Europa

La giornata si annuncia positiva. Il futures sull’Ftse Mib guadagna circa lo 0,6%. Visti in rialzo anche i principali mercati europei. Ad accendere il disco verde è stata Wall Street, che rimbalza con i petroliferi. Il Brent e il WTI allungano in rialzo del 3%a quota 73,5 dollari. Il mercato è convinto che a questi prezzi l’amministrazione Biden comincerà a ricostruire le scorte strategiche. Sono partite anche le scommesse sull’aumento della domanda cinese visto il progressivo alleggerimento delle restrizioni anti-covid- L’indice S&P 500 e’ salito dell’1,43%,Dow Jones l’1,58% e il Nasdaq dell’1,26%.

Gli occhi restano puntati sul consiglio Fed di domani sera. Crescono le speranze di un rallentamento della stretta monetaria. Gli economisti prevedono che l’indice dei prezzi al consumo sia aumentato dello 0,3% a novembre e del 7,3% negli ultimi 12 mesi, rispetto allo 0,4% e al 7,7% del mese precedente. Le aspettative di un ulteriore allentamento dell’inflazione, tuttavia, non dovrebbero modificare i piani della Fed: molti si aspettano che la banca centrale statunitense rallenti il ritmo dei rialzi dei tassi, ma che segnali un regime di tassi di interesse piu’ alti per un periodo più lungo.

Crollano i produttori di auto elettriche: Tesla -6,3%; Lucid -4,6% su nuovi minimi storici travolta dalle indiscrezioni secondo cui l’azienda è in grande difficoltà. Rivian perde il 6,6% dopo aver rinunciato all progetto di produrre furgoni elettrici in Europa con Mercedes-Benz. ASIA: Il miglioramento di Wall Street ha contagiato anche le Borse asiatiche. Il Nikkei guadagna lo 0,83%, l’Hang Seng di Hong Kong lo 0,6%. Piatta Shanghai (+0,17%)